SAMU de Ilhéus realiza primeira operação com suporte aeromédico

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Ilhéus realizou, nesta segunda-feira (14), a primeira operação com suporte aeromédico na região sul da Bahia. A ação, inédita, é fruto de uma parceria com o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros da Bahia, sediado em Salvador, e marca um novo momento no atendimento pré-hospitalar de urgência na regional que engloba 11 municípios, incluindo Ilhéus.

A estreia do serviço ocorreu após um grave acidente automobilístico na cidade de Gandu, onde quatro vítimas foram resgatadas, duas delas em estado grave. O helicóptero do GOA pousou no estádio municipal da cidade, onde foi montada uma base emergencial com estrutura médica para estabilização dos pacientes. As vítimas foram transferidas para o Hospital Prado Valadares, em Jequié, por uma questão estratégica de logística.

“Esse era um sonho antigo do nosso SAMU. Estou há 12 anos na instituição e ver isso se concretizar é uma grande conquista para toda a região. Agora temos acesso a um suporte fundamental para salvar vidas em situações críticas”, afirmou o diretor do SAMU de Ilhéus, Dr. Jonatas Pinto.

O serviço aeromédico está disponível para todos os municípios da regional de Ilhéus. A equipe do GOA é composta por militares do Corpo de Bombeiros e profissionais de saúde do SAMU de Salvador, por meio de articulação com o coordenador estadual do SAMU, Dr. Ivan Paiva.

Além de comemorar a primeira operação bem-sucedida, o município já projeta novos avanços. De acordo com Dr. Jonatas, existe o plano de criar uma base própria de atendimento aeromédico em Ilhéus, com equipe fixa e, futuramente, até uma aeronave exclusiva para a região.

O prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, é um dos principais articuladores para o fortalecimento do SAMU na cidade. Foi por meio de sua atuação junto ao Governo do Estado que a parceria com o GOA e com o SAMU de Salvador foi viabilizada. “O prefeito tem sido um grande aliado nesse processo. Ele está à frente das negociações para ampliar nossa estrutura e garantir que tenhamos, em breve, um serviço aeromédico totalmente sediado aqui”, destacou o diretor do SAMU.

A chegada do serviço representa um salto de qualidade na assistência em saúde de urgência para os moradores de Ilhéus e dos municípios vizinhos, reforçando o compromisso da gestão municipal com o cuidado e a vida.

Por Cátia Gomes / Ascom Sesau