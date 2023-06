Samu promove simulação realística para o atendimento de múltiplas vítimas no ItaPedro

Visando garantir a segurança dos forrozeiros que circularem na Arena do Ita Pedro, no bairro Banco Raso, no período de 29 de junho a 02 de julho, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) promoveu na tarde da última terça-feira, 07, o “Simulado de Atendimento a Múltiplas Vítimas”.

O treinamento foi coordenado pelo enfermeiro do Núcleo Permanente do SAMU-192, Fabricio Bastos.

Participaram da ação: representantes do 4º Grupamento de Bombeiros Militares, do 15º Batalhão de Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Polícia Rodoviária Federal, além de técnicos da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settran), da CICOM e da Defesa Civil, além de profissionais do SAMU de Ibirapitanga, Ubaitaba e da região de Itabuna.

De acordo com o enfermeiro Fabrício Bastos, o objetivo do treinamento foi preparar as equipes para possíveis ocorrências em que várias vítimas necessitarão de atendimento. Entre as situações simuladas, desmoronamento de estrutura metálica e princípios de incêndio.