Santa Casa de Itabuna busca investimentos para abrir 121 leitos em dois hospitais

O provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Francisco Valdece, apresentou, nesta quinta-feira (8), durante um café da manhã com a imprensa, o balanço das atividades e detalhou os projetos e investimentos que a instituição está buscando para ampliar a oferta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e clínicos (enfermaria). Um dos projetos é a reforma e ampliação do novo Hospital São Lucas, que ocupará uma área de 8.700 metros quadros, no bairro Santo Antônio.

O Hospital São Lucas está sendo construído por etapas e, quando estiver em pleno funcionamento, contará com 101 leitos, sendo 10 de UTIs. Contará ainda com um centro cirúrgico com quatro salas, cinco leitos de recuperação pós-anestésica, centro de imagenologia, centro médico multiprofissional com 16 consultórios, toda estrutura de apoio dedicará 100% de suas atividades aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A estimativa é de investimento de cerca de R$ 80 milhões para todas as etapas do projeto São Lucas. A primeira etapa, executada com recursos destinados por meio de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Magalhães (PSD), já está em andamento. A expectativa da Santa Casa de Itabuna é que a abertura dos primeiros leitos ocorra no primeiro semestre de 2023.

O provedor Francisco Valdece alertou que a conclusão do projeto depende da inclusão de novas emendas ao Orçamento da União, e do apoio das secretarias Municipal e Estadual de Saúde. “Não é um projeto somente da Santa Casa de Itabuna. O São Lucas representará melhora significativa na média e alta complexidade no sul da Bahia. Será um ganho importante para a saúde pública da Bahia”, afirmou.

Mais leitos no Manoel Novaes

Outro projeto apresentado nesta quinta-feira é o que prevê a ampliação no número de leitos no Hospital Manoel Novaes, inclusive para internação de mulheres. Trata-se da construção de 10 leitos de UTI/Adulta e mais 10 leitos de Uti pediátrica.

O provedor destacou ainda os investimentos que foram feitos, nos últimos 32 meses, nos hospitais Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes, com reformas de leitos e substituição de equipamentos, aquisição de duas ambulâncias; pintura de prédio e troca do telhado do HCMF, aquisição de 50 máquinas para tratamento de pacientes da unidade hemodiálise, dentre outras ações.

Além dos investimentos, Francisco Valdece apresentou o balanço sobre as contas da Santa Casa, que mensalmente tem fechado com um déficit de mais de R$ 2 milhões. Ele listou as dívidas com credores e os valores processuais que tem a receber, principalmente do Governo Federal. Falou ainda sobre a esperança de ter a tabela SUS corrigida o mais breve possível.

Ações na enchente

Francisco Valdece também falou sobre as ações desenvolvidas pela Santa Casa para ajudar os profissionais durante a enchente de 2021. Para isso, foi implantado o Programa Santa Casa Acolhe, que reformou o imóvel de uma funcionária, no bairro Mangabinha, e assegurou um “auxílio enchente” no valor de R$ 500,00 para 70 trabalhadores que tiveram suas casas atingidas pela inundação, além de doações de roupas, por meio do Bazar Recomeçar, e mais de 1.000 cestas básicas para profissionais da instituição, além de desenvolver outras ações sociais.