Santa Casa de Itabuna chega a 106 anos de fundação neste sábado

Fundada em 28 de janeiro de 1917 por um grupo de líderes locais – formado por fazendeiros, comerciantes e religiosos, dentre outros –, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) celebra, neste sábado (28), 106 anos de prestação de serviços para população da Bahia e outros estados do país. A data será lembrada com uma missa de ação de graças na Capela do Hospital Manoel Novaes, a partir das 9 horas.

Atualmente, os hospitais administrados pela Santa Casa de Itabuna atendem moradores de mais de 140 municípios pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no sul, extremo-sul, baixo sul e oeste da Bahia. Em Itabuna, no Hospital Calixto Midlej Filho, são realizadas cirurgias vascular, geral, otorrinolaringologia, plástica, cabeça e pescoço, aparelho geniturinário, oncológicas, cardíacas, bariátricas e torácicas.

Na unidade hospitalar são feitos também procedimentos de implantação de marca-passo, proctologia, aparelho digestivo, urologia e nefrologia, ortopedia, traumatologia, odonto trauma bucomaxilo facial, neurocirurgia, mastologia e ginecologia/histeroscopias.

No Hospital Manoel Novaes, anualmente, milhares de pessoas são atendidas nos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Pediátrica e Neonatal, Oncohematologia, Unidade Canguru; nos centros ginecológicos e obstétricos, ambulatório, radioterapia e Banco de Leite Humano, dentre tantos outros serviços que são referência no interior da Bahia.

Parte da história

Entre os fundadores da Santa Casa de Itabuna estão Monsenhor Moysés Gonçalves do Couto (eleito primeiro provedor da instituição), Benjamin Andrade, Ruffo Galvão, Ramiro Nunes de Aquino, Celso Fontes Lima, Armando Freire, José Fontes Torres (escrivão), Adolpho Maron (tesoureiro), Antônio Menezes de Sousa, José Firmino Alves, Lafayette Borborema, Paulino Vieira e Francisco Ribeiro.

Monsenhor Moysés ficou no cargo de 1917 a 1924, sendo substituído por Celso Fontes Lima. Desde a fundação até hoje, são 34 provedores na Santa Casa, incluindo o atual, o professor Francisco Valdece, reeleito para o cargo em junho de 2021.