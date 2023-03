Santa Casa de Itabuna doa suplementos nutricionais aos pacientes oncológicos

Pacientes das unidades de quimioterapia e radioterapia da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna estão recebendo suplementos nutricionais adquiridos com recursos financeiros arrecadados com a taxa de inscrição para o I Workshop Multiprofissional do Câncer de Cabeça e Pescoço. O evento de saúde foi promovido pela SCMI em setembro de 2022, e o valor arrecadado está sendo usado na compra de suplementos nutricionais, pomadas (dexpantenol) e enxaguante bucal (gluconato de clorexidina).

O I Workshop Multiprofissional foi organizado pela Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) da Santa Casa de Itabuna, em parceria com a Fundação Centro de Estudos Professor Edgar Santos (FUNCEPES). O evento contou com palestras de médicos, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, assistente social, psicólogo e odontólogo.

A nutricionista do ambulatório de Oncologia da SCMI, Lívia Sayane, destaca que o Workshop Multiprofissional foi um sucesso não somente por causa da importância do assunto discutido e quantidade de profissionais que participaram, mas também pela ação social desenvolvida e que está beneficiando dezenas de pacientes.

Solidariedade e conhecimento

De acordo com a profissional, o valor cobrado pela taxa de inscrição foi suficiente para aquisição de 50 unidades de suplementos, além dos demais itens que estão sendo doados aos pacientes, principalmente aqueles que não possuem uma renda fixa. “Os pacientes estão gratos pela mobilização e solidariedade da Santa Casa e dos participantes do evento. A nossa expectativa agora está voltada para a realização de um novo evento com objetivo de levar conhecimento a estudantes e aos profissionais de saúde da região”, afirma Lívia Sayane.

A nutricionista explica que os suplementos nutricionais ajudam a combater a desnutrição em pacientes, desde o início do tratamento. “São produtos que atuam no controle da perda de peso, ajudando a controlar o avanço da desnutrição e caquexia, na diminuição da toxidade gastrointestinal causada pela quimioterapia. Além disso, atua no sistema imunológico, favorecendo uma melhor qualidade de vida ao paciente.”