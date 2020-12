Santa Casa de Itabuna é premiada em evento nacional

Referência em serviços de saúde no interior da Bahia, a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna acaba de obter mais uma conquista. Desta vez, um trabalho desenvolvido por funcionários da SCMI foi apontado como exemplo de eficiência durante o 15º Congresso Brasileiro de Auditoria em Sistemas de Saúde e dos Cursos Pappa (Cobrass). O Congresso é referência Nacional em Saúde Suplementar.

Inscrito no início do Congresso de Auditoria e aprovado como melhor iniciativa pelo Comitê Científico do Cobrass, o estudo foi apresentado pelo diretor administrativo da SCMI, Wagner Alves, no último sábado (28). O trabalho premiado é um resumo de um levantamento feito em um período de quatro anos e que virou uma tese de mestrado, em Bioengenharia, de Wagner Alves.

Para a pesquisa, o diretor administrativo da SCMI analisou os modelos de auditoria Retrospectivo e Concorrente, com o comparativo de dados. O trabalho conquistou o título nacional por apontar caminhos para uma gestão hospitalar com eficiência, eficácia e efetividade. “Essa foi uma conquista inédita para a nossa instituição, que já acumula outros prêmios importantes”, comemora Wagner Alves.

Economia de recursos

O resultado do levantamento foi apresentado para mais de 600 pessoas inscritas no Cobrass, que neste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, foi realizado online no mês de novembro, durante quatro sábados (7,14, 21 e 28, sempre das 8 às 14 horas). O trabalho da SCMI foi considerado um case de sucesso e servirá de modelo a ser replicado em outas unidades hospitalares no país.

Para Wagner Alves, a escolha do trabalho da Santa Casa de Itabuna representa uma conquista de toda a instituição, principalmente da equipe de enfermeiros auditores. “Foram eles quem, há 5 anos, compraram a ideia do projeto e trabalharam pela mudança de modelo implantado na época. O resultado foi a redução de desperdício e economia de recursos para a nossa instituição, além do reconhecimento nacional”. A SCMI receberá certificado e troféu.