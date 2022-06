SANTA CASA DE ITABUNA E SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DISCUTEM AMPLIAÇÃO DE LEITOS NO NOVAES

A secretária de Saúde do Estado da Bahia, a médica Adélia Pinheiro, esteve na segunda-feira (6), no Hospital Materno-infantil Manoel Novaes, unidade referência no interior do estado para especialidades como Neonatologia, Pediatria Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia. Um dos assuntos discutidos no encontro foi a ampliação em 100% no número de leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI-Neo) e a implantação de 10 leitos maternos adultos.

Durante a reunião com a secretária Adélia Pinheiro, o provedor da Santa Casa, Francisco Valdece, falou sobre o ganho que os moradores da Bahia terão com a criação de 20 leitos. Os pedidos de aprovação dos projetos já foram deferidos pela Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa) e o início das obras agora depende da captação de recursos financeiros. “Estamos fazendo um esforço muito grande para disponibilizar para a população novos e modernos leitos de UTI”, explicou o provedor.

A diretora técnica do Hospital Manoel Novaes, a médica Fabiane Chávez, informou para a secretária Adélia Pinheiro que o objetivo não é apenas aumentar o número de leitos pediátricos de 10 para 20, mas também ofertar novas especialidades de média e alta complexidade. “Estamos trabalhando para implantar aqui serviços que, pela sua complexidade, a população hoje precisa na capital.

ADÉLIA PINHEIRO DESTACA PARCERIA

Já a secretária Adélia Pinheiro agradeceu pela parceria da Santa Casa de Itabuna com o Estado e reconheceu o esforço do Hospital Manoel Novaes para assegurar atendimento digno aos pacientes do sul, extremo-sul e até de outras regiões como sudoeste e oeste da Bahia. A titular da secretaria estadual de Saúde afirmou ainda que o governo baiano tem trabalhado muito para superar um enorme desafio, que é a falta de profissionais pediátricos e obstetras. Ressaltou que esse é um problema enfrentado por todas as regiões brasileiras.

Adélia Pinheiro se comprometeu a avaliar algumas demandas apresentadas e destacou que o Estado tem construído hospitais modernos e equipados em todas as regiões da Bahia, mas que encontra dificuldade em encontrar profissional para atuar em todas as novas unidades. A secretária também elogiou o trabalho realizado no Hospital Manoel Novaes para atrair e manter médicos para assegurar a cobertura 24 horas por dia, nos sete dias na semana.

Para o vice-provedor da Santa Casa, Peter Deviris, as reuniões com representantes do Estado são sempre proveitosas. “Foi um encontro produtivo porque tivemos a oportunidade de apresentar todos os projetos em andamento para o Manoel Novaes. Alguns desses projetos serão apresentados também aos parlamentares e ao Ministério da Saúde. Estamos muito confiantes”, disse Peter Deviris. Participaram ainda do encontro a coordenadora do Núcleo Regional de Saúde-Sul, Domilene Costa e o 1º tesoureiro da Santa Casa, André Wermann.