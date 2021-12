Santa Casa de Itabuna ganha mais dois prêmios benchmarking de saúde

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna conquistou mais duas premiações no Benchmarking Saúde, que valoriza os melhores serviços ofertados nesta área no estado. Na edição deste ano, a instituição foi destaque nas categorias “Ação Social” e “Hospital Filantrópico do Interior da Bahia”, pelas ações desenvolvidas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Uma das ações implantadas pela Santa Casa de Misericórdia de Itabuna foi o “Projeto Visita Virtual”, desenvolvido para o fortalecimento de vínculo entre as famílias e as pessoas em tratamento contra o novo coronavírus. Por meio do projeto, usando um tablet, profissionais do Hospital Calixto Midlej Filho colocavam o paciente internado em contato com os familiares. “Foi uma maneira que encontramos para diminuir a angústia e saudade dos familiares”, explica o provedor Francisco Valdece.

Ele destaca que os prêmios representam o reconhecimento de um trabalho que a Santa Casa de Itabuna presta à população em mais de 100 anos de existência. “Para atender às demandas dos últimos anos, tivemos de desenvolver ações de cuidado e para melhor comunicação do paciente com seus familiares”, explica o provedor. A cerimônia de premiação aos vencedores ocorreu na noite de segunda-feira (6), no Hotel Fasano, em Salvador.

Plansul

Além da Santa Casa de Itabuna, outro destaque no sul da Bahia foi o Plansul, premiado na categoria Operadora de Plano de Saúde do interior da Bahia. A operadora está entre as que mais crescem no setor no estado. “Pelo segundo ano consecutivo fomos reconhecidos pela qualidade do serviço que prestamos. Ano passado, conquistamos o Prêmio Especial, com destaque para a Força da Interiorização”, afirma o superintendente do Plansul, Peter Deviris Lemos.

O Prêmio Benchmarking Saúde é concedido anualmente às organizações, operadoras de saúde e hospitais que se destacaram nas boas práticas de gestão, inovação, desenvolveram estratégias de mercado e investiram na melhoria da qualidade de serviços prestados à comunidade.