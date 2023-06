SANTA CASA DE ITABUNA PROMOVE AÇÕES JUNINAS COM PACIENTES EM TRATAMENTO NA QUIMIOTERAPIA

Com objetivo de tornar o serviço cada vez mais humanizado, a unidade de Quimioterapia da Santa Casa de Itabuna promoveu, na quarta-feira (21), uma ação lúdica especial para os pacientes em tratamento.

Em parceria com o Atendimento Educacional Hospitalar Domiciliar (ATEHD), o evento contou com a participação de dois profissionais do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC). Hans Muller fez o personagem do “Palhaço Girino”, e Lúcio Pedreira, atuou como “Palhaço Graveto”.

Durante o evento, os personagens “Girino” e “Graveto”, mergulharam os corredores da Quimioterapia, num clima festivo. Com suas roupas coloridas e sorrisos contagiantes, convidaram os profissionais e pacientes para se juntarem em danças juninas, formando uma roda repleta de alegria.

A supervisora do Serviço de Oncologia, a enfermeira Sayara Aragão, destacou que a iniciativa proporcionou um ambiente positivo aos pacientes. “Conseguimos trazer descontração e alegria aos pacientes em tratamento”, explicou Sayara.

A psicóloga Flavine Santana, responsável pelo suporte emocional aos pacientes na Unidade de Quimioterapia, falou sobre o impacto positivo do momento lúdico. “Ver os sorrisos e a alegria estampados nos rostos dos pacientes nos enchem de satisfação. Estamos felizes em contribuir para o bem-estar emocional e fortalecer a resiliência de cada paciente durante ao tratamento”, explicou Flavine.