Santa Casa de Itabuna realiza workshop “Direito Médico na Prática: Desafios e Oportunidades”

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna promove, no próximo dia 22 de maio, as 19h no auditório do Hospital Calixto Midlej Filho, o workshop “Direito Médico na Prática: Desafios e Oportunidades”, reunindo grandes nomes do Direito para discutir questões éticas, legais e práticas que impactam o exercício da profissão médica na atualidade.

O evento contará com a participação de Francisco Valdece Ferreira, especialista em Direito Médico e provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna; do Juiz de Direito José Cairo Júnior, com ampla atuação na área da saúde; do Dr. Ricardo Monte, médico com vivência em gestão hospitalar; e da Dra. Ana Luiza Grecco Zanon Burgos.

Voltado a profissionais da saúde, advogados, gestores e estudantes, o workshop visa ampliar o debate sobre temas como responsabilidade civil, judicialização da saúde, ética médica, consentimento informado e segurança jurídica na prática assistencial.

Para o provedor da Santa Casa de Itabuna, Dr. Francisco Valdece Ferreira, o evento é uma oportunidade de alinhar o conhecimento técnico à realidade do dia a dia nas instituições de saúde.

“Vivemos um momento em que a prática na área da saúde exige cada vez mais preparo jurídico e ético. Promover esse diálogo é fundamental para garantir segurança ao profissional e qualidade ao paciente. É papel da Santa Casa estimular esse tipo de formação, pois acreditamos que o conhecimento transforma a saúde,” destaca.

A Santa Casa de Itabuna tem como missão promover conhecimento qualificado e contribuir para a formação continuada de profissionais da saúde e do direito.