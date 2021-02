Santa Casa de Itabuna recomenda vacinar recém-nascidos contra BCG e Hepatite B nas maternidades

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI), que administra o Hospital Manoel Novaes (HMN), faz um alerta em sintonia com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), para que as puérperas não deixem de realizar a imunização dos recém-nascidos com as vacinas BGC e Hepatite B, preferencialmente, até 12 horas após o nascimento.

De acordo com a diretora técnica do HMN, Fabiane Chávez, “aqui realizamos cerca de 4.500 partos por ano e ainda na maternidade aplicamos as vacinas. Explicamos para as mamães que ao nascer, os bebês necessitam de muitos cuidados, pois, não possuem as defesas do corpo necessárias para combater infecções e doenças. É por esse motivo que as vacinas são tão fundamentais, principalmente nos primeiros momentos de vida”, afirma a diretora.

A recomendação da Santa Casa de Itabuna leva em consideração o atual cenário epidemiológico da Bahia. “A imunização oportuna dos recém-nascidos ainda nas maternidades, evita deslocamentos desnecessários para unidades de saúde e os consequentes riscos de transmissão do coronavírus”, complementa a diretora do Hospital Manoel Novaes.

Referência em ginecologia, obstetrícia, pediatria cirúrgica e neonatologia de alto risco, o Hospital Manoel Novaes (HMN), tem atendido munícipes de 82 localidades, sendo a única unidade de saúde das regiões Sul e Extremo Sul com leitos de Terapia Intensiva (UTI) pediátricos para Covid-19.

Vacinação

A BCG é uma vacina com dose única, que protege o recém-nascido do Bacilo Calmette-Guerin que causa a tuberculose, uma doença altamente infecciosa e transmissível. Essa vacina normalmente é aplicada na via intradérmica, deixando aquela conhecida cicatriz no braço direito, que pode formar-se até os 6 meses.

Já a vacina contra a Hepatite B tem uma eficácia protetora elevada, sobretudo nas crianças. A vacina contra Hepatite B é eficaz na prevenção da infecção com o VHB quando aplicada antes ou logo após a exposição.