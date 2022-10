Santa Casa define programação do dia de finados em Itabuna

O 2 de novembro é reservado para homenagear e manter viva a memória do ente querido que não está mais presente fisicamente. É uma data marcada por celebrações realizadas pela Igreja Católica. Em Itabuna, a programação religiosa especial no Dia de Finados começa logo cedo, às 7h, com uma missa do padre Adriano Fernandes, da Paróquia de Nossa da Conceição, no Cemitério Campo, no bairro Pontalzinho.

Os familiares que desejam homenagear os seus entes queridos, outras nove missas serão realizadas no decorrer do dia. De acordo com a programação, às 8h, a missa será celebrada pelo padre Acássio Alves, da Paróquia São Judas Tadeu; em seguida, às 9h, a homenagem aos mortos será conduzida pelo padre Renaldo Jacinto, da Paróquia Santa Inês.

Às 10h: a missa será celebrada pelos padres Vanildo Nascimento (Paróquia Santa Maria Goretti) e Gabriel Assis (Nossa Senhora das Vitórias);

ÁS 11h: a mensagem será transmitida pelos padres Manuel Carlos de Jesus (Paróquia Senhor do Bonfim) e Ricardo Nunes (Quase-Paróquia Nossa das Graças);

Ás 14h: A missa será comandada pelo padre Diego de Oliveira (Paróquia Nossa Senhora da Piedade) e o frei Gilton Santos (Paróquia Santa Rita);

Ás 15h: A celebração ficará a cargo dos padres Ezequias Gonçalves (Paróquia Nossa Senhora Aparecida) e Unaldo Júnior (Quase Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe);

Às 16h: Os responsáveis pela mensagem serão os padres Tony Valério (Paróquia Santa Maria Madalena) e José Andrade Paz (Paróquia Santo Antônio);

Às 17h: A missa será celebrada pelo Bispo Dom Carlos Alberto dos Santos e padre Gilvan de Oliveira (Catedral São José).