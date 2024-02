Santa Casa discute implantação do Projeto de Ensino e Educação Continuada

Em mais um encontro com representantes da Faculdade de Saúde – Santa Casa BH, a Santa Casa de Itabuna reforçou seu compromisso com o cumprimento do Planejamento Estratégico avançando nas discussões para a implantação do Projeto de Ensino e Educação Continuada nas unidades hospitalares: Calixto Midlej Filho, Manoel Novaes e São Lucas.

A proposta abrange cinco linhas de frente: ampliação de estágio profissional; ampliação da residência médica; oferta de cursos técnicos na graduação e pós-graduação, como também a busca pela Certificação em Hospital de Ensino.

Nesta primeira fase, está sendo discutida uma parceria com a Faculdade de Saúde – Santa Casa BH para oferta de cursos de pós-graduação, com previsão de início ainda nesse semestre.

Direito médico

Uma das novidades da implantação é o Curso de pós-graduação em Direito Médico. “Nós preencheremos uma lacuna do interior do Estado da Bahia.O curso contará com renomados nomes do Direito e da Medicina da Bahia e de outros Estados”, pontuou o provedor da SCMI, Francisco Valdece.

Com uma abordagem centrada no aprendizado contínuo e na atualização constante, a Santa Casa de Itabuna reforça seu posicionamento como um catalisador do progresso educacional e técnico.

Assim, contribui para a formação de uma força de trabalho altamente qualificada e preparada para os desafios do mercado. “Com uma visão voltada para o futuro, a instituição reafirma seu compromisso em liderar e inspirar através do ensino e com a excelência técnica que oferece em seus serviços à comunidade”.