Santa Casa festeja 105 anos com inaugurações e homenagens

Uma vasta programação envolvendo os públicos interno e externo marcará a semana de aniversário da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, que na sexta-feira (28), completa 105 anos de fundação. As comemorações, iniciadas ontem (25) junto aos empregados do Hospital Calixto Midlej Filho, seguem hoje.

Às 10 horas, houve a inauguração do espaço de convivência do ‘Projeto Santa Casa Acolhe’. O programa, que nessa primeira etapa contou com o apoio social da Triffil, tem como finalidade trazer mais humanização para o ambiente hospitalar. Às 15h, será as comemorações com os empregados do Hospital Manoel Novaes.

Na quinta-feira (27), a programação festiva se inicia às 8h, com uma missa de Ação de Graças na Catedral São José, mas a entrada será limitada para evitar a disseminação da Covid-19. Em seguida, ocorrerá o lançamento do programa ‘Casa Amor’, com a entrega da reforma estrutural da residência de uma copeira do Hospital do Manoel Novaes, que foi afetada pelas fortes chuvas que ocorreram na região no final de dezembro.

Para abrir a noite, solenidade de entrega da Comenda Monsenhor Moysés Gonçalves de Couto para três cidadãos que contribuíram muito com ações na área de saúde em nossa região. O evento será realizado às 19h, no Teatro Municipal Candinha Doria, e terá entrada limitada em respeito aos protocolos de segurança por causa da nova variante do coronavírus (ômicron).

As festividades de aniversário da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna serão concluídas na manhã de sexta-feira (28), às 10h, no auditório do prédio da Administração, onde haverá uma palestra especial sobre “Acreditação Hospitalar: Desafios para o ano de 2022”. O evento recebe Vivian Giudice, diretora de Negócios e Mercado do Grupo IBES, e tem como público-alvo as lideranças do Hospital Calixto Midlej Filho.