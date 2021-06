Santa Casa ganha prêmio de melhor programa de estágio do Brasil

A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI) foi escolhida, na categoria Terceiro Setor, a empresa com o melhor programa de estágios do país. A instituição conquistou o Prêmio Melhores Programas de Estágio, concedido pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos (Seccional São Paulo) e Ibope Inteligência. A cerimônia de premiação dos melhores ocorreu na quinta-feira (17), com transmissão ao vivo do CIEE, no canal do YouTube.

O primeiro lugar nacional, na 12ª edição do Prêmio Melhores Programas de Estágio, foi conquistado porque foram atingidos todos os critérios estabelecidos na fase de seleção e credenciamento e, posteriormente, foi escolhida pelos próprios estagiários. Eles fizeram uma avaliação, por meio de questionários, da qualidade e conhecimento prático que estão acrescentando em sua formação profissional. A instituição do sul da Bahia ficou à frente do Instituto de Ciência e Tecnologia de Manaus (2º) e Sebrae de Palmas (3º).

O resultado foi comemorado pelo provedor Francisco Valdece. Ele destacou que cerca de 60% dos estagiários que concluem o seu contrato acabam efetivados. “Ou seja, é uma grande oportunidade para o estagiário e para a nossa instituição, que promove profissionais capacitados, motivados, com iniciativa e dinamismo”.

Evolução profissional

De acordo com a gerente de Recursos Humanos da SCMI, Eneila Cerqueira, muitos funcionários que começaram como estagiários, hoje estão atuando como lideranças, enfermeiros, psicólogos, técnicos de enfermagem, assistentes administrativos e farmacêuticos. “São protagonistas de um plano de carreira de excelência, apresentando-se como inspiração no mercado de trabalho”, relata Eneila.

O prêmio é concedido às organizações públicas, privadas, de economia mista e entidades do Terceiro Setor, que investem na formação e no treinamento de jovens profissionais, colaborando para a sua efetiva inserção no mercado de trabalho.

A gerente explica que para a instituição se inscrever e concorrer ao prêmio foi uma oportunidade de avaliação e feedback sobre a percepção dos estagiários em relação à sua vivência na instituição, a supervisão exercida e sobre o programa de estágio institucional.

A SCMI participa da avaliação do Prêmio de Melhores Empresas de Estágio desde 2018. Logo na primeira edição, obteve classificação de 2º lugar. Na 12ª edição dos Melhores Estágios, além da premiação, a SCMI foi homenageada pelo trabalho de qualidade nesta pandemia de coronavírus e receberá uma placa.

Novas estratégias

Eneila Cerqueira observa que, em um cenário de pandemia, com impacto no mercado de trabalho e no cotidiano das pessoas, ver jovens talentos se empenharem para superar diariamente os desafios é certeza de que a solução está nas pessoas que persistem, insistem em dar o seu melhor. “Foi um ano em que os protocolos precisaram ser reformulados e houve construção de novas estratégias. Os estagiários tiveram a oportunidade de aprender e ensinar além do que estava nos livros, conciliando a teoria com prática”, finaliza.

Para a supervisora da Unidade de CIEE de Itabuna, Gersolita Almeida, a conquista do prêmio foi mais que merecida porque a SCMI mostra que está preocupada com o programa de estágio e com o crescimento profissional dos estagiários. “O programa da Santa Casa é muito importante porque dá oportunidade para os estagiários de fazer a avaliação. A partir daí, pode implementar novos projetos, novas ações e estratégias. Percebemos que o objetivo da instituição é oferecer um programa de qualidade, com foco na aprendizagem do jovem”. (Fonte: Ascom SCMI)