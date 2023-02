Santa Casa tem Carnaval antecipado com pacientes oncológicos

Música para quase ninguém ficar parado. Pacientes do serviço de oncologia e acompanhantes caíram no samba, na amanhã de terça-feira (14), nas unidades de Quimioterapia, Radioterapia e Ambulatório de Oncologia da Santa Casa de Itabuna.

Os meninos da Charanga da Alegria apresentaram velhos e novos sucessos do carnaval para quem está na batalha diária para vencer o câncer.

O carnaval antecipado para os pacientes do serviço de oncologia da SCMI começou na Quimioterapia, no anexo do Hospital Calixto Midlej Filho. Os pacientes ouviram e foram contagiados pelas marchinhas tocadas pelo grupo de voluntários.

Depois, os músicos seguiram para promover a festa momesca na unidade de Radioterapia e Ambulatório, no anexo do Manoel Novaes.

A supervisora do Serviço de Oncologia da Santa Casa de Itabuna, enfermeira Sayara Aragão, destacou que o momento lúdico é realizado com intuito de promover alegria para os pacientes que, muitas vezes, têm uma jornada difícil. A luta contra o câncer é uma grande batalha.

“O objetivo foi tirar um pouco do estigma e peso da doença para que nossos pacientes e seus familiares possam sentir-se mais tranquilos com os tratamentos oncológicos”, explicou Sayara.

“Momento de alegria”

Entre os pacientes que entraram no clima da festa carnavalesca estão as adolescentes Jamile Santos e Larissa Ribeiro. Elas aprovaram a iniciativa e se divertiram bastante ouvindo e dançando ao som da Charanga da Alegria. “Hoje foi um momento em que todos nos reunimos para celebrar a vitória na batalha diária e a vida. Agradecemos imensamente à instituição por nos proporcionar esse momento de alegria”, afirmou Larissa.

Para o músico Douglas Araújo, é uma enorme satisfação para a Charanga da Alegria proporcionar um momento de distração para quem está na batalha contra o câncer. “É uma enorme felicidade retornamos aqui depois de dois anos, mas essa fase ruim da pandemia da Covid-19 está sendo superada e, hoje, podemos fazer essa apresentação”.

Douglas Araújo acrescentou que é emocionante para o músico levar alegria para o público, ainda mais em casos tão especiais. “Estamos retornando à Santa Casa com uma receptividade maravilha. É sempre gratificante trazer, por meio da música, alegria para os pacientes e seus acompanhantes”.