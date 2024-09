Santa Inês é campeã do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna 2024

A Seleção do Santa Inês sagrou-se campeã do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna 2024 ao vencer a Seleção do Mangabinha nas cobranças de penalidade por 5 a 4 depois de empate em 1 a 1 no Campo do Futebol Amador, no Sarinha Alcântara. A partida aconteceu na manhã de domingo, dia 22, com a presença de um público superior a seis mil pessoas, de acordo com o secretário de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini.

Para ele, depois de três meses e meio de muito trabalho, promovemos uma festa digna da importância do futebol amador itabunense. “Garantimos o que torcedores, atletas e dirigentes pediram. Esta final é um momento de muitas alegrias, entregas e estamos felizes pela sensação de dever cumprido. Além disso, houve harmonia, integração e congraçamento do primeiro ao último jogo sem intercorrências”, realçou Pellegrini.

O titular da Secretaria de Esportes e Lazer também destacou a segurança nas partidas nos campos dos bairros e no Campo do Futebol Amador, oferecida pelo 15º Batalhão de Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, que foram homenageados em campo na solenidade de entrega dos troféus e medalhas aos atletas e dirigentes campeões e vice-campeões.

O coordenador-geral do Campeonato Interbairros de Futebol considerou que quem esteve presente à final presenciou uma grande festa do esporte. “Queremos parabenizar as duas torcidas pela vibração com seus times. Foi um show à parte, com emoção e entusiasmo.

Também merecem aplausos os atletas no campo de jogo que deram tudo de si para oferecer um espetáculo grandioso”, assinalou.

Autor do gol na cobrança de pênaltis que deu o título ao Santa Inês, Marcelo Bispo não conteve a emoção. “A sensação foi a melhor possível. Desejo glorificar o nome de Deus porque Ele nos deu a vitória. É o primeiro título de campeã dessa torcida linda. Ficarei marcado na história do bairro e por isso estou muito emocionado”, disse.

FESTA

A festa do esporte amador itabunense vai acontecer nesta segunda-feira, dia 23, às 19 horas, na Associação Atlética Banco do Brasil, no Bairro São Judas Tadeu, com a distribuição de R$ 34,5 mil em prêmios em dinheiro.

Pelo terceiro ano consecutivo, os troféus receberão nomes de atletas profissionais que passaram pelo futebol Itabuna, amador ou profissional, a exemplo José Roberto Souza (Beca), que dá nome ao troféu para o Campeão, José Roberto Oliveira Souza (Beto Oliveira), ao vice; Alecir Belém Lopes, ao 3º colocado.

O desportista Dores Lemos (_in memoriam_), dá nome ao troféu do artilheiro; José Carlos Souza (Zé Carlos), ao goleiro; Paulo César (PC do CR Flamengo/RJ), ao melhor atleta; e Professor Tim, ao atleta revelação.

O coordenador do Campeonato Interbairros, Gabriel Silva, disse que a equipe vencedora vai ganhar R$ 15 mil, a segunda, R$ 7 mil, enquanto a terceira, R$ 3 mil, mais medalhas.

Além disso, serão premiados com R$ 700, o artilheiro, melhor jogador, jogador revelação, goleiro e Garota Interbairros; R$ 1.500, para a melhor torcida, e R$ 2.500 para o melhor quarteto.

FICHA TÉCNICA

Santa Inês: Papito, Rafael Couto, Tio Zeca, Nego Jó, Marcelo Bispo, Geo, Marcelo, Amauri, Vi, Michael e Rafael Galego.

Mangabinha: José, Marcelo, Murilo, Ganso, Pedro Lucas, Vini, Peti, Neguinho, Aran, Tarcísio e Luis Felipe.

Árbitro: Alexandre Gomes

Assistentes: Duilio Santos, Robson Souza Silva e José Luís.

Gols: Tarcísio, Mangabinha (1 a 0), depois de pênalti em Vinicius. Marcelo Bispo, Santa Inês (1 a 1) no tempo normal.

Penalidade Santa Inês: Tio Zeca, Rafael Couto, Gabriel, Wesley e Marcelo Bispo. Mangabinha: Davinho, Tarcísio, Ganso, Luis Felipe e Aran.