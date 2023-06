São João da Bahia 2023 gera empregos, renda e movimenta R$ 1,5 bilhão em receitas no estado

Além de diversão e tradição, o São João da Bahia é sinônimo de geração de emprego, renda, aquecimento da economia e movimentação turística histórica. Com festejos em todas as partes do estado, se estendendo até o final do mês de junho, a expectativa para o período é de geração de R$ 1,5 bilhão em receitas para o estado. Comércio e setor de serviços, como viagens e hotelaria, estão entre as áreas mais aquecidas pelos festejos juninos e que impulsionam a criação de postos de trabalho ligados direta e indiretamente à realização das festas.

De acordo com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur), o São João deste ano deve promover um fluxo de cerca de 1,5 milhão de turistas no estado. Eles se espalham por todas as regiões baianas, com destaque para aquelas onde as festas são mais tradicionais. Em grande parte das cidades mais procuradas, como Amargosa, Ibicuí, Santo Antônio de Jesus, Irecê e Senhor do Bonfim, a ocupação de hotéis e pousadas se aproxima dos 100%. Muitas famílias aproveitam o período também para a geração de renda extra com aluguel de residências inteiras ou de cômodos para turistas.

Outro serviço muito procurado no período junino é o aluguel de veículos, que já em 2023 apresenta resultados positivos. “Registramos uma procura exacerbada, chegando a 100% de utilização dos carros. Nem as grandes locadoras têm mais disponibilidade para o período. Sempre tivemos muita procura no São João, mas, no ano passado, as pessoas ainda tinham medo da pandemia e agora estão seguras e vivendo as festas muito intensamente”, explicou Rogéria Alencar, presidente do Sindicato de Locadoras de Veículos do Estado da Bahia (Sindloc).

No aeroporto de Salvador, principal porta de entrada aérea para a Bahia, a oferta de voos cresceu 8% neste mês, em comparação com o mesmo período do ano passado. No aeroporto de Vitória da Conquista, que também serve de porta de entrada para a Chapada Diamantina, a movimentação de passageiros cresceu 65%, em junho, no comparativo com o mesmo mês de 2022. Já o tráfego aéreo em Porto Seguro, na Costa do Descobrimento, ganhou cinco voos extras para atender a demanda gerada pelos festejos juninos. Por terra, somente na rodoviária de Salvador, são mais de 400 horários extras para o período junino.

Da capital ao interior

Durante o São João de 2023, mais de 280 municípios baianos estão sendo apoiados pelo Governo do Estado, para a realização dos festejos juninos. Em Salvador, a tradição se mantém com shows no Parque de Exposições, Pelourinho e Paripe.

O investimento do Estado, entre apoios e serviços, é superior a R$ 100 milhões. Além do apoio às cidades, o governo estadual garante reforço nas operações de Segurança Pública, com um efetivo de mais de 24 mil profissionais; esquema especial de atendimento de saúde e ações de infraestrutura para baianos e turistas que visitam a Bahia nesta época do ano.



Fotos público e quadrilha: Feijão Almeida/GOVBA

Foto Wesley Safadão: Walter Guedes