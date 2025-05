São João dos Bairros 2025 estreia no Iguape e resgata tradições juninas em Ilhéus

A comunidade do Iguape recebeu no sábado (24), a estreia do São João dos Bairros 2025, uma iniciativa da TV Santa Cruz com apoio da Prefeitura de Ilhéus e patrocínio das empresas HE NET e Via Metro. O evento marcou o início dos festejos juninos, que leva cultura, música e geração de renda para diferentes localidades da cidade.

Reunindo moradores da zona norte e de outros bairros, a edição contou com a animada apresentação da quadrilha junina Forró dos Dinossauros, shows das bandas Xote Apimentado e Mel de Forró, além da participação especial do grupo de dança Inter’Art.

Barracas com comidas típicas, lanches e bebidas completaram o clima junino, movimentando a economia local e garantindo o sustento de diversos empreendedores.

A prefeita de Ilhéus em exercício, Wanessa Gedeon, marcou presença no evento, ao lado de secretários e autoridades municipais, reafirmando o apoio da Prefeitura de Ilhéus ao São João dos Bairros. Para ela, a iniciativa vai muito além da festa:

“É um resgate da nossa cultura, das nossas raízes e da valorização da nossa gente da zona norte. É geração de emprego e de renda. Estou muito feliz!”, destacou.

Comerciante de salgados, Agnaldo comemorou a oportunidade de participar: “O evento pré-São João enriquece não só a cidade, mas cada bairro. Todos que estão envolvidos terão melhorias, pois movimenta a economia. Vamos agradecer ao prefeito Valderico Junior e toda equipe pela oportunidade de estarmos aqui”, disse.

Luciene, moradora do Iguape, também celebrou o retorno do evento: “Achei maravilhoso, lindo, o prefeito está de parabéns, trazendo a tradição de volta, que tinha morrido. Pra mim está nota 10!”, afirmou.

O vocalista da banda Mel de Forró, Alexsandro, destacou a importância do evento para os artistas locais: “Agradeço à prefeitura e à TV Santa Cruz por trazer de volta o São João dos Bairros, que é muito importante. A festa tá maravilhosa!”.

O São João dos Bairros segue nos próximos finais de semana, com a seguinte programação:

31 de maio – Olivença

06 de junho – Teotônio Vilela

07 de junho – Malhado

Fotos: Yan Hughes / Sucom