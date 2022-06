São Pedro terá ao menos 30% de bandas itabunenses; está na lei

O recém-lançado ITAPEDRO 2022, realizado pela Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (Ficc), cumprirá a legislação que exige a apresentação de ao menos 30% dos artistas locais. Segundo anunciou o presidente da entidade, ao Aldo Rebouças, ao lado do prefeito Augusto Castro (PSD), está assegurado “pela primeira vez, o cumprimento dessa lei municipal”.

Por isso, forrozeiros, arrocheiros e/ou arrochadeiros, preparem-se. Porque tem “Dance que o Lordão garante”, tem Cacau com Leite e a eterna “Volta logo”, o arrasta-pé com gosto de quero-mais do Forró Caxangá, aquela sofrência chiclete de Sinho Ferrary e kayo Oliveira….

Ah! Que tal a turma do Trio da Huanna mostrando que a arrochadeira fez escola, ganhou o Brasil (com os devidos regionalismos de cada lugar), para fazer a galera dançar muuuuito e provar: “aqui o sistema é bruto sim!”?

Ufa! Tudo isso para dizer um pouco pra você preparar o kit bota, chapéu, blusa quadriculada e tudo mais para encerrar em Itabuna a temporada junina pela qual tanto esperamos. Cheguem logo, São João e São Pedro!