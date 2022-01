Sarau celebra memória do ator Ramon Vane; aniversário de 63 anos

O 63º aniversário do magistral ator, poeta e diretor Ramon Vane (foto) será celebrado na noite desta segunda-feira (17), com o 5º Sarau EnCantos de Macuco. A partir das 20 horas, o evento também marca o lançamento do canal do Grupo de Arte Macuco no YouTube.

Uma noite de poesia, dança, teatro, celebração à arte tão genuína em Buerarema e que abriu o caminho do sucesso para inúmeros talentos do sul da Bahia para o Brasil. Idealizadora do sarau em 2012 e amiga-irmã de Ramon, a atriz Gal Macuco lembra que as três primeiras edições contaram com a presença física do artista.

“O quarto sarau foi em homenagem a ele, três dias após a partida, em 2017. (…) Ele participou até os 40 anos da história do grupo”, lembra, em conversa, via WhatsApp, com o Diário Bahia.

A atual edição, produzida e criada por Gal, tem a curadoria do historiador Alexandre Rusciolelli, com colaboração de Lucas Rosário, Eva Lima e Renata Figueiredo.

“Sempre venho homenageando no aniversário dele; esse ano resolvi fazer em forma de live. No canal [que estamos lançando] vamos jogar toda a produção do Grupo de Arte Macuco, pra quem quiser pesquisar. Estamos fazendo 45 anos de história”, narra.

Para assistir ao sarau, clique aqui.