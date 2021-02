Sarau do Fim do Mundo começa neste sábado

O Sarau do Fim do Mundo abre sua primeira edição virtual neste sábado com 4 convidados de peso do cenário musical da região! A versão virtual do é um festival de música que apresenta compositores, músicos, instrumentistas de Ilhéus e Itabuna que trazem, além de suas músicas, um questionamento: o que fazer às vésperas do apocalipse?

Com curadoria e apresentação do músico, multi-instrumentista e compositor Cabeça Isidoro, que também é o proponente do projeto e membro do Teatro Popular de Ilhéus, o Sarau ainda propõe que artistas da nossa região promovam o debate sobre a produção musical no contexto da pandemia. Nesta primeira semana, o evento recebe Brena Gonçalves, Billyfat Mc, IsmeraRock & o Calibre Dobrado e Dr. Imbira.

Perfis para aplausos

Brena Gonçalves é mulher negra, cantora, compositora, participante de grandes festivais de música e concursos, entre eles o The Voice Brasil, onde foi semifinalista na 5ª edição. Em 2019 lançou seus dois primeiros singles autorais intitulados “Deixa eu te dizer” e “Me deixa ficar”. Em 2020 lançou o pagotrap “Pedaço de África”, chegando a playlists de grande alcance como a Brasil 360.

Billyfat é um rapper ilheense, iniciou sua trajetória musical em 2015, é integrante do coletivo OMC “Oferecimento Máfia Crew” e organizador da Batalha Ruy Barbosa. Seu primeiro EP lançado foi “Ilha dos Réus”, em 2018, que veio seguido do álbum “A caminho do Infinito”, produzido por Digital Apparatus BR. Ganhou repercussão nacional com o álbum “A Divina Comédia” e foi campeão do IV Festival Universitário de Música da Rádio UESC em 2019.

IsmeraRock é músico e produtor musical, nasceu em Ubaitaba (BA) e mora em Ilhéus (BA). Produziu três discos na sua carreira, Repúblicas e Mutretas da banda Mendigos Blues (2013), Flores e Feridas de Paulo Mourão (2014) e o disco Calibre, do seu projeto solo IsmeraRock & o Calibre Dobrado (2016). A Calibre Dobrado foi formada no ano de 2015 e já teve diversas formações com músicos consagrados da nossa região.

Dr. Imbira traz há mais de 20 anos para a cena underground um repertório autoral. Já circulou por diversas cidades da Bahia, participando de festivais e dividindo palco com artistas consagrados da MPB. Depois de várias formações, a banda hoje conta com Cabeça Isidoro (voz e violão), Murilo Mello (guitarra), Sonoro (contrabaixo), Alberth Cotto (bateria) e Zezo Maltez (saxofone).

Transmissão e apoio

A transmissão do evento, feita de forma inteiramente gratuita, será acessível em Libras (Língua Brasileira de Sinais), e ocorrerá dia 6 de fevereiro, às 19 horas, no canal do Teatro Popular de Ilhéus, que pode ser acessado através do link www.youtube.com/teatropopulardeilheus.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.