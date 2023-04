Sargento da reserva da PM é preso em Operação da Coger

Um sargento da Polícia Militar, já na reserva, e mais seis homens investigados pelas mortes de Josenilton Santos de Jesus, no dia 7 de Julho de 2020, de Ademário de Jesus Júnior, no dia 2 de Agosto, de Héctor Franclin Gomes dos Reis, em 5 de agosto do mesmo ano tiveram mandados de prisão cumpridos na manhã desta quarta-feira (12), durante a ‘Operação Efugio’.

Decisões judiciais de prisão preventiva e temporárias fazem parte das investigações da Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

Na residência do ex-policial, uma pistola calibre 380, 16 munições e um celular foram arrecadados pelas equipes.

Equipes da Força Correcional Especial Integrada de Combate a Grupos de Extermínio da SSP seguem em campo, nas cidades de Itaberaba, região da Chapada Diamantina, e Feira de Santana, no trabalho de captura e apreensão de materiais, após mandados expedidos pela Vara Criminal da cidade de Itaberaba.

Os integrantes do grupo criminoso passaram a ser investigados após os materiais apreendidos pela ‘Operação Portal’, deflagrada pela SSP no dia 30 de setembro de 2020, serem periciados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O cruzamento das informações contidas em um revólver de marca Rossi de calibre 40 e em outras armas apreendidas na ação foram pontos essenciais para que a Força Tarefa da SSP chegasse até os homicidas.

Apreensões

Documentos, valores, armas e munições já foram apreendidas durante o cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão em diversos pontos das cidades.

A varredura apreendeu sete armas de fogo – entre pistolas e espingardas – de calibres 40, 380, 357 e 9 milímetros, uma quantidade de dinheiro, documentos, celulares, munições e estojos. Policiais seguem em campo nas buscas de suspeitos envolvidos em execuções feitas no ano de 2020.

Parte do material passará, junto com os presos, por perícia no para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Celulares e materiais tecnológicos seguirão para perícia no MP.

Cinquenta e cinco policiais civis e militares, três promotores de Justiça e integrantes dos Grupos de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco) e de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) do Ministério Público da Bahia (MP-BA) participam da ação.