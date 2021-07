Sargento do 8° GBM salva bebê de 10 dias de vida com orientações por telefone

“Eu estava no teledespacho quando ouvi a atendente do call center falar em engasgo. Saí da minha mesa e rapidamente assumi o fone dela. Inicialmente falei com o pai, que estava muito nervoso e a mãe bastante chorosa. Pedi que ele segurasse o recém-nascido, sentasse e a que mãe colocasse o celular no ouvido dele, para que eu pudesse explicar a manobra de desengasgo”, disse a sargento BM Carla Reis.

Foi dessa forma, que a sargento BM Carla, lotada no 8°GBM/Jequié conseguiu passar para o pai do bebê como realizar a manobra de Heimlich e conseguiu salvar a vida do neném que estava engasgado com leite materno. Segundo a mãe, a criança já estava com a pele bastante pálida. “Acredito que sem esse primeiro atendimento adequado talvez meu bebê não conseguisse esperar até o resgate”, completou a sargento BM Carla, que acionou a unidade de resgate do 8°GBM ainda durante a ligação.

“Quando ouvi o pai dizer ‘consegui’ e escutei o choro do bebê ao fundo falei: ufa, graças a Deus! Fiquei muito feliz em ajudar esse casal e a criança”, destacou a sargento BM Carla.

Ao chegarem no local, os bombeiros da unidade de resgate perceberam que o bebê já estava bem, os militares então o levaram ao hospital, para que pudesse ser avaliado por especialistas.