Sarinha terá mutirão de combate a dengue nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 8, o Mutirão de Combate a Dengue será realizado no bairro Sarinha Alcântara. A ação da Prefeitura de Itabuna, através das secretarias municipais de Saúde e de Infraestrutura e Urbanismo, visa eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti e terá ações educativas e trabalho focal e perifocal, além de bota-fora.

Os moradores podem colaborar também com a retirada de móveis e objetos em desuso das casas, para que sejam recolhidos durante a ação. De acordo com o supervisor de Endemias, Clodoaldo Santos, a partir da próxima semana, os agentes vão fazer um trabalho intenso de limpeza e recolhimento de móveis velhos em várias localidades.

Os mutirões serão realizados no dia 11 no Banco Raso; 14, no Conceição; 15, no Mangabinha, e dias 21 e 22 no São Caetano.

Mesmo Itabuna tendo 1,5% de infestação, de acordo com o último Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti, o Departamento de Controle de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde segue intensificando os trabalhos para evitar descontrole nas ocorrências das arboviroses dengue, zika vírus e chikungunya.

“Atualmente, o índice é confortável, mas precisamos ficar vigilantes”, disse o supervisor de Endemias.