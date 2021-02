Saudação aos ciclos da vida!

Eu fiz aniversário dia 24 de fevereiro. 31 voltas serelepes em torno do sol. Algumas mais rápidas e determinadas, outras mais lentas e observadoras; mas todas elas incrivelmente especiais! Eu não sei você, meu amado leitor, mas eu amo fazer aniversário e gosto de comemorar durante vários dias. Eu acredito que celebrar a vida é, sim, algo muito especial. Celebrar o fato de estarmos aqui, vivos, com essa imensa oportunidade de adquirir valores, aprendizados, construir pontes e ganhar presentes em forma de pessoas!

Eu lembro que sempre gostei de festas de aniversário. Mesmo muito pequena, lembro fácil de como ficava empolgada com os preparativos, como toda aquela atmosfera era tão encantadora e mágica! Hoje, adulta, entendo o que meu coração já me dizia desde menina: a vida é muito valiosa!

A vida é tudo isso que a gente tem. Todas as alegrias, medos, inseguranças, amores. Essa montanha-russa que ora está lá em cima, ora dá uma descida brusca que tira o nosso fôlego. A vida é uma viagem que a gente faz rumo a algum lugar que a gente não sabe qual é, mas o importante é aproveitar o trajeto. Poder olhar a estrada, sentir o vento batendo, abrir as janelas, aumentar a música e aproveitar a jornada! A vida está aí, nos apresentando infinitas possibilidades e a gente pode fazer a escolha de olhar para ela de forma mais leve. A gente pode fazer a escolha de pegar a vida pela mão e dançar com ela. A gente pode fazer a escolha de olhar nos olhos da vida e dizer o quanto a admiramos, amamos e o quanto ela é bem-vinda!

Olha, meu amado ser de luz que me lê agora, eu estou escrevendo esta coluna e sentindo meu coração pulsando. Sinto meu coração batendo vida, me dizendo a cada milésimo de segundo que eu estou aqui porque meu pai e minha mãe me aceitaram, me receberam e me amaram da forma que eles puderam. Eu consigo, hoje, depois de muito tropeçar pelos aprendizados que a vida me proporcionava, olhar nos olhos dos meus pais e enxergar o imenso amor e orgulho que eles têm de mim! Não é o amor que eu gostaria, nos moldes que eu gostaria; mas é imenso e verdadeiro e me nutre a cada dia. Mainha e painho, obrigada pela vida!

Eu desejo a você, meu tão amado leitor, que me acompanha há tanto tempo aqui por estas linhas, que você sinta a vida pulsando aí dentro de você. Que você sinta todo o amor que existe nesse mundo para você. Coloca a mão em seu peito agora, acima do seu coração. É, isso mesmo. Agora, neste segundo, e fecha seus olhos. Sente seu coração bater, sente ele te dizendo o quanto é bom estar vivo, deixa a gratidão por tudo que você já viveu chegar, te fazer companhia. Pega ela pela mão e abraça. Você já viveu tanta coisa, já passou por tanta coisa e chegou até aqui. Você é merecedor de todo amor desse mundo! Acredite!

Se abrace. Se envolva em seus braços e sinta todo esse amor circular pelo seu corpo, assim como eu sinto circular pelo meu agora.

Os ciclos se encerram e outros se iniciam. A gente segue com os aprendizados, amadurecimento e valores construídos. A gente segue com o coração vibrando de gratidão pelo que foi e cheio de coragem para o que ainda virá. Os ciclos da vida nos fortalecem, nos fazem ver o que realmente importa e nos despertam o que de fato vale ser vivido: o Amor!

Todo o meu amor para você que está lendo essas linhas agora.

Um forte e demorado abraço!

* Psicanalista em formação; MBA Executivo em Negócios; Pós-Graduada em Administração Mercadológica; Consultora de Projetos da AM3–Consultoria e Assessoria.

E-mail: [email protected]

Instagram: @maribenedito

