Saúde: Central de Regulação totaliza 75 mil procedimentos em Itabuna

No primeiro semestre do ano, a Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde realizou mais de 75 mil procedimentos em Itabuna, distribuídos entre a Regulação Municipal e a Policlínica Regional, o que indica um aumento de mais de 25% em relação ao mesmo período do ano passado (56 mil), em que já se apontava melhorias com a gestão do prefeito Augusto Castro (PSD).

A equipe envolvida calcula: Em pouco mais de um ano e sete meses da atual gestão muito já foi realizado, entre requalificações estruturais de Unidades Básicas e de Saúde da Família e reabertura de unidades desativadas há anos, na Policlínica Municipal Dois de Julho, qualificação de pessoal e melhor oferta de atendimentos e mais humanização nos serviços prestados.

Por anos, a Central de Regulação do município foi motivo de insatisfação da população. Mas, desde o ano passado, têm apresentado melhorias significativas e até zerando filas de espera, a exemplo de procedimentos como ressonâncias magnéticas e tomografias que não são mais lançadas em fila de espera.

Para facilitar o fluxo e acelerar o acesso, o paciente no momento da procura nas UBS e USF já saem com autorização e agendamentos. Neste ano, já foi possível alcançar mais pacientes e mais procedimentos, a exemplo do aumento das cotas para tratamento de varizes que foram de 130 para 390 pelo Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Para se ter ideia, no primeiro semestre do ano foram realizadas 3.521 ressonâncias em Itabuna, sendo 2.701 só pela Regulação Municipal. O restante foi regulado para a Policlínica Regional. O aumento foi de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.

Neste ano de 2022, outros procedimentos que apresentaram aumento foram as tomografias, sendo realizadas mais de 2 mil somente no primeiro semestre, indicando aumento de mais de 40% em relação ao período do ano passado.

Mais exames

Também já foram realizados 33.200 diagnósticos por imagem (aumento de 40%), 21.631 consultas especializadas sendo 21.631 só pela Regulação Municipal (aumento de 10%), 3.423 mamografias (aumento de mais de 20%), entre outros. Segundo a Diretora da Central de Regulação, Annarony Céu, uma das principais melhorias no fluxo é com relação a implantação da descentralização de alguns procedimentos.

“Na gestão do prefeito Augusto Castro, conseguimos que toda a oferta de média complexidade se tornasse descentralizada, ou seja, distribuídas para as 33 unidades de saúde do no município, o que inclui consultas especializadas e exames de laboratório, fisioterapia, exames de imagens (Ultrassonografias e Raios-X), o que facilita muito o acesso da população aos procedimentos”, afirmou.

Segundo ele, no que se refere a demanda de alta complexidade é exclusiva a marcação na Central de Regulação do município, atendendo a ordem de chegada no horário de 7 às 13 horas, horário estabelecido para atendimento ao público por demanda espontânea.

“Nosso objetivo é aumentar o acesso da população, com um serviço humanizado, digno e oferecendo uma saúde melhor a cada dia. Esse é o mote da gestão do prefeito Augusto Castro e da secretária municipal de Saúde Lívia Mendes Aguiar, bem como de toda a equipe da Central de Regulação e Secretaria Municipal de Saúde que têm se empenhado bastante,” concluiu a diretora Annarony Céu.