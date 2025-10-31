“Saúde se vê nos olhos” é o tema do Mutirão do Diabetes de Itabuna

A ONG Unidos pelo Diabetes realizou, nesta quinta-feira (30), o lançamento oficial do Mutirão do Diabetes, que chega à sua 21ª edição em 2025. O encontro, realizado no auditório do Hospital Beira Rio (HBR), reuniu autoridades, lideranças, empresários, imprensa regional e parceiros.

Neste ano, o Mutirão será realizado no dia 15 de novembro, com atendimento médico no HBR e ações de prevenção na Cidade do Diabetes, instalada na Praça Rio Cachoeira. Os pacientes com diabetes receberão diagnóstico e tratamento da retinopatia diabética, além de avaliação angiológica, cardiológica e nefrológica, e exames bioquímicos. Todos os serviços são gratuitos, e estão garantidas mil vagas para exames aos portadores da doença, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

O Dr. Rafael Andrade, coordenador do Mutirão, destaca que “a gente trabalha o ano todo nesse projeto, que está consolidado e é replicado em todo o país. Mais uma vez, estamos mobilizando toda a comunidade na prevenção de uma doença silenciosa, mas com graves consequências para a saúde”, declarou.

“São 30 anos de Hospital Beira Rio e 21 anos de Mutirão — uma iniciativa que faz parte dos nossos valores, que é atender as pessoas de forma humanizada. Um evento que é motivo de orgulho para Itabuna”, afirma Élio Nascimento, CEO do Hospital Beira Rio.

A Prefeitura de Itabuna é uma das grandes parceiras do Mutirão do Diabetes, apoiando na estrutura do evento, na participação dos profissionais de saúde e no acompanhamento dos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O prefeito em exercício, Júnior Brandão, afirma que “estamos somando esforços para que o Mutirão possa ampliar o atendimento a um número cada vez maior de pessoas, garantindo mais qualidade de vida aos diabéticos”, disse.

“A Prefeitura e a ONG Unidos pelo Diabetes estão unidas para garantir que essa ação vá além do Mutirão, oferecendo média e alta complexidade para o tratamento especializado. Essa é uma iniciativa tão importante que se espalhou por todo o país“, ressalta a secretária municipal de Saúde, Dra. Lívia Mendes.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Itabuna, Carlos Leahy, afirma que “para nós é uma honra participar desse evento, que hoje é referência na prevenção e tratamento do diabetes. Estamos todos mobilizados para que esse projeto, liderado pelo Dr. Rafael, mais uma vez seja exitoso”, reforçou.

A empresária Itana Paternostro, que apoia o Mutirão desde as primeiras edições, destaca que “o alcance social do Mutirão vai além da prevenção e do tratamento, porque salva vidas. É a união de toda uma cidade em torno de um movimento que projetou Itabuna para o mundo de forma positiva”, disse.

Além do Mutirão do Diabetes, também no dia 15 acontece o Aulão Fitness, na Praça Rio Cachoeira, incentivando a prática de atividades esportivas. Já no sábado, dia 9, será realizada a Pedalada Azul, que deve reunir cerca de 1.500 ciclistas.