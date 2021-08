SDR e Biofábrica já entregaram mais de meio milhão de mudas em 2021

Fruto de um bem-sucedido convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e Instituto Biofábrica da Bahia, milhares de agricultores familiares já foram beneficiados com o repasse de mais de meio milhão de mudas de diversas culturas. Coube ao governador Rui Costa, em visita ao município de Itaju do Colônia na manhã de quinta-feira (12), realizar a entrega que ultrapassou a marca das mais de 500 mil mil unidades produzidas com a reconhecida qualidade da Biofábrica.

Até agora foram distribuídas 504 mil mudas. O deputado federal licenciado e secretário do Desenvolvimento Rural Josias Gomes afirma que a parceria com a Biofábrica vem garantindo que o Governo do Estado ponha em prática sua política as políticas públicas de apoio à agricultura familiar e aos pequenos produtores. “A Biofábrica segue dando grande contribuição ao desenvolvimento agrário baiano, através do fornecimento de mudas. Esse marco, de meio milhão de mudas fornecidas aos nossos parceiros agricultores familiares, é demonstração de que a parceria é vitoriosa em todos os sentidos”.

O presidente da Biofábrica, Jackson Moreira, afirma que essa marca – mais de meio milhão de mudas – é uma conquista proporcionada pela parceria com a SDR e efetivada pela equipe do Instituto, desde as trabalhadoras e os trabalhadores de campo até os que integram o corpo diretivo.

“A Biofábrica tem atendido as demandas do governo com excelência, mas o que move a nossa equipe é também a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos trabalhadores rurais familiares, o que se reflete no desenvolvimento das regiões onde estão inseridos e no próprio estado”.

Alcance

Até o momento foram atendidas 50 associações de agricultores familiares e pequenos produtores em diversas regiões do estado. As mudas distribuídas, se fossem plantadas em terra nua, alcançariam uma área de 500 hectares, mas a conta, segundo o presidente Jackson Moreira, deve ser feita de outra forma.

“São mudas usadas normalmente para fazer recuperação de áreas, adensamento de lavouras. Há, ainda, no caso das mudas de mandioca, a possibilidade de maniveiros, o que significa que o produtor cria uma área de onde serão retiradas novas mudas, continuamente, funcionando como um banco de mudas, que cresce exponencialmente. Assim, essas 500 mil mudas beneficiam mais de mil hectares”.

As mudas distribuídas pelo Governo do Estado são de espécies frutíferas, raízes e essências florestais, sendo a maior parte de cacau de alta produtividade, além goiaba, graviola, mandioca e árvores da Mata Atlântica.