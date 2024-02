Sebrae abre novo ciclo de vagas para o programa ALI Produtividade para Ilhéus e região

Por Nanci Macedo

O Sebrae em Ilhéus está com inscrições abertas para o último ciclo do programa ALI Produtividade. A iniciativa gratuita é direcionada a donos de micro e pequenas empresas da região. As inscrições serão feitas por meio de formulário (Clique aqui). Podem participar do programa empresas dos setores do Comércio, Serviços ou Indústria, com faturamento bruto anual de até R$4,8 milhões, com exceção dos microempreendedores individuais (MEI).

Para a proprietária da Planeta Casa, Sylvanna Reis, o ALI foi um divisor de águas em seu negócio e a fez tomar a decisão de não fechar a empresa. “Eu já tenho 20 anos de empresa, mas eu nunca tive a visão profissional da empresa. Sempre foi de forma muito primitiva as coisas que a gente fazia. Sem muita estratégia, sem muito planejamento. Eu estava pensando em fechar a empresa porque, pela forma como a gente vinha administrando, os resultados não estavam sendo viáveis, não estavam sendo bons. O que me ajudou a decidir permanecer no negócio e apostar tudo foi essa consultoria do ALI.”, contou a empreendedora de Ilhéus.

O ALI também foi fundamental para o Marcos Túlio do Salão Girotto, que considera a experiência enriquecedora. “Participar do projeto consolidou a minha experiência dos últimos anos, trouxe coisas que eu já praticava, coisas que eu posso praticar com um olhar mais atualizado, e trouxe ferramentas que eu não tinha pensado ainda. Então, de uma forma geral, foi muito significativo, muito enriquecedor. Trouxe pra gente mais maturidade e vai nos dar mais segurança para os próximos passos, próximos projetos”, destacou.

O ALI Produtividade tem o intuito de estimular o aumento da produtividade e faturamento dos pequenos negócios e da inovação dos processos, produtos e/ou serviços, por meio de atividades de orientações e atendimento personalizado durante a jornada de seis meses. Entre as atividades previstas, as empresas selecionadas recebem acompanhamento e passam por diagnóstico e mapeamento inicial feito por um Agente Local de Inovação (ALI), que orientam mapeando os principais desafios, realizando protótipos ou testes, identificando soluções tecnológicas, contribuindo para assimilar o processo em métodos ágeis e identificando soluções sob medida, de acordo com as necessidades do negócio.

A ação faz parte do Programa Brasil Mais Produtivo, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii).