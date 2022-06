Sebrae abre seleção para mais de 140 vagas de Agentes Locais de Inovação

Estão abertas as inscrições do processo seletivo para Bolsistas de Estímulo à Inovação (BEI), que deverão atuar como Agentes Locais de Inovação (ALI) . A iniciativa, desenvolvida no âmbito da Política de Inovação do Sistema Sebrae, tem como objeto a promoção da inovação para o desenvolvimento sustentável do País. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação CEFETBAHIA, organizadora da seleção, até o dia 19 de junho.

O processo seletivo vai destinar Bolsa de Extensão Tecnológica, para pessoas físicas que atuarão em atividades de inovação e tecnologia em benefício de empresas atendidas, e Bolsa de Inovação Territorial, para selecionados que atuarão em atividades de inovação territorial em todo o estado. A duração do programa é de até 24 meses e o valor das bolsas é de R$ 5.000.

A seleção está dividida em três etapas classificatórias e eliminatórias, compostas por prova de conhecimentos, análise documental e entrevista individual por competências. A prova de conhecimentos será aplicada nos municípios de Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista

A Política de Inovação do Sistema Sebrae prevê mecanismos de apoio à inovação, dentre eles a concessão de bolsas de estímulo à inovação, aporte de recursos financeiros concedidos à pessoas físicas – sejam elas inventores independentes, pesquisadores/cientistas envolvidos em projetos de PD&I, sócios de pequenos negócios inovadores, agente extensionista que apoia a inovação empresarial ou territorial – que visam a formação de novos pequenos negócios, a transferência de tecnologia para empresas, a inserção de pesquisadores em projetos de inovação de pequenos negócios, o aumento da efetividade dos ecossistemas locais de inovação e o aumento da competitividade dos pequenos negócios.

Requisitos

Estudantes de graduação a partir do 4º semestre e formados em qualquer área do conhecimento, bem como graduados em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca, Medicina Veterinária, Zootecnia, Gestão do Agronegócio, Tecnólogo em Agronegócio, Tecnólogo em Alimentos ou áreas afins das Ciências Agrárias ou dos Alimentos, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), estão aptos a se inscrever no processo seletivo.

Outro pré-requisito é que o candidato resida ou se comprometa a residir no município da vaga para a qual está concorrendo, sabendo que poderá atuar em municípios em um raio de até 100 quilômetros.

No edital Rede de Agentes Sebrae Bahia (nº 01/2022), os selecionados devem ter disponibilidade para realizar visitas técnicas ao público atendido pelo projeto (empresas, escolas públicas, produtores rurais, instituições parceiras, entre outros), além de não adquirir ou manter qualquer tipo de vínculo empregatício ou de prestação de serviços durante o período de vigência da bolsa, sendo aceito desligamento ou afastamento sem vencimento, e não participar de gerência ou administração de sociedade privada ou, ainda, exercer o comércio ou outra atividade econômica.

Durante o período de vigência da bolsa, o candidato com vínculo como Microempreendedor Individual (MEI) não precisará dar baixa no registro. No entanto, não poderá exercer nenhuma movimentação contábil, podendo manter o pagamento das obrigações tributárias.

As informações completas sobre o processo seletivo, a distribuição das vagas, os demais pré-requisitos e as inscrições podem ser obtidas no site da Fundação CEFETBAHIA, organizadora da seleção.