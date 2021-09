Sebrae apoia retomada do Programa Empreender em Itabuna

O Programa Empreender, realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Itabuna (ACI), será retomado na próxima terça-feira (28), com uma palestra de sensibilização do psicólogo Murilo Gomide (foto). A iniciativa conta com o apoio do Sebrae e tem como premissa facilitar a relação empresário-fornecedor, melhorar a qualidade da empresa, incentivar o treinamento entre os colaboradores, além de gerar mais empregos e aumento na renda das micro e pequenas empresas.

Com o tema Estratégias de Posicionamento Pós Pandemia, a palestra acontecerá no auditório da ACI, às 19h com inscrição gratuita através do link. O objetivo do encontro é esclarecer aos donos de pequenos negócios como funciona o programa e de que forma eles podem participar, diante do novo cenário da pandemia.

A parceria do Sebrae com o Empreender tem gerado bons resultados, como conta a gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo. “É um programa que tem como objetivo reunir atores de um mesmo segmento ou de segmentos afins, para encontrar quais são as suas fragilidades, quais são as suas forças e a partir da compreensão de que é necessário haver uma interdependência e uma atuação em rede. E, isso pode sim, gerar grandes benefícios, grandes resultados, potencializando os negócios que participam do Empreender”.

Para o presidente da ACI, Mauro Buriti, o Sebrae cumpre um importante papel como parceiro do programa na região. “O Empreender visa o fortalecimento dos micro e pequenos negócios ao reunir empresários de um mesmo município nos chamados núcleos setoriais. A parceria com Sebrae é essencial para a existência desse projeto e proporcionar essa oportunidade aos empreendedores da nossa cidade”, disse.