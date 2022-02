Sebrae apresenta Revigora Turismo em Ilhéus e Itacaré

Com o objetivo de fortalecer a competitividade das empresas e dos destinos turísticos nas cidades de Ilhéus e Itacaré, o Sebrae promoveu, nos dias 22 e 23 de fevereiro, o Café com Turismo para os donos de pequenos negócios do setor. Durante o encontro, que reuniu cerca de 30 participantes em cada município, o gestor do Sebrae em Ilhéus, Neorley Carvalho, apresentou o Programa Revigora Turismo.

“Apresentamos um case de sucesso da região de Prado, com uma empresária que aderiu ao Revigora Turismo. Assim, os empresários locais puderam entender, na prática, como funciona o programa. Apontamos também as possibilidades que o programa oferece, como, por exemplo, melhoria na gestão e, consequentemente, um aumento no faturamento”, pontuou o gestor.

O programa Revigora Turismo oferece consultorias coletivas e individuais, por um período de seis meses, e propõe uma revisão dos modelos de negócio desses empreendimentos. O programa também atua a partir das demandas específicas dos empresários, estabelecendo uma conexão entre as consultorias coletivas e individuais.

Ainda de acordo com Neorley, o Revigora Turismo realiza o atendimento por meio de reuniões virtuais e presenciais, incluindo na programação palestras e workshops. “Será elaborado um plano de ação com objetivos estratégicos e ações prioritárias para o desenvolvimento do turismo local, melhoria na governança e gestão e consequentemente no aumento do faturamento”, concluiu.