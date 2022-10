Sebrae Day em Ilhéus vai capacitar pequenos negócios em mídias sociais

O Sebrae realiza nesta quinta-feira (13) o Sebrae Day, ação que leva uma série de capacitações que visam ampliar as vendas e a lucratividade dos empreendedores, abordando temas que vão além da qualidade do atendimento e formas para acessar linhas de crédito. O encontro acontece a partir das 18h, no auditório do Sebrae, no Edifício Premier. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do telefone 73 99974-2263.

A programação conta com as seguintes palestras: Venda mais pelas redes sociais, com o especialista Anderson Vessechia, às 18h30; e Como conseguir crédito para o seu negócio, com Caio Ramos, às 19h30. Os empresários também terão acesso, a partir das 18h, ao Plantão de Atendimento com o Sebrae, Banco do Povo, CrediBahia, NAC, INSS e Sala do Empreendedor.

De acordo com a gestora do Sebrae em Ilhéus, Luciani Dória, as ações do projeto estão aproximando as empresas da Instituição. “O Sebrae Day está melhorando a gestão dos pequenos negócios e facilitando, entre outros, o acesso ao crédito que muitos estão em busca. A primeira edição do projeto aconteceu no Malhado e o resultado foi bastante produtivo”, disse.

Outras informações podem ser obtidas através do 0800 500 0800 ou 73 99974-2263.