Sebrae disponibiliza mais de mil vagas para capacitação gratuita em Ilhéus e região

O Sebrae em Ilhéus oferta, no mês de agosto, mais de mil vagas de capacitação gratuita para os pequenos empreendedores, com foco em vendas, liderança, empreendedorismo feminino, saúde, material de construção e entre outros temas. As capacitações ocorrerem nas cidades de Ilhéus, Itabuna e região Sul do Estado e as inscrições podem ser feitas no pela internet. https://emkt.ba.sebrae.com.br/agenda-sebrae-2022.

Entre as atividades propostas para este mês, está a oficina “Como os Líderes de Sucesso se Comunicam”, que tem como foco os cinco pilares da liderança: autoconhecimento, visão, comunicação, relacionamento e humildade (liderança servidora), realizada desde a última nesta terça-feira (9), no Sebrae em Ilhéus, e segue até esta quarta-feira (10), em Itabuna, com a presença da especialista Évila Correia.

Outra oficina que integra a programação de agosto é a que trata sobre “Como Expandir seus Negócios”, para que o microempreendedor individual (MEI) tenha auxílio na tomada de decisão acerca do crescimento do negócio – se permanece no patamar em que está ou se passa para o enquadramento de microempresa. A capacitação acontece nesta quarta-feira (10), no edifício Premier, a partir das 13h30.

As empreendedoras que desejam se capacitar durante a programação do mês também terão acesso à palestra com foco no empreendedorismo feminino, que visa o aumento da participação das mulheres no negócio com capacitações específica para este público.

A instituição também iniciou, neste mês de agosto, o projeto Sebrae nos Bairros, que irá treinar e capacitar empreendedores com foco no empreendedorismo local, na formalização das empresas e no desenvolvimento dos líderes.

“Iniciamos o projeto na cidade de Ilhéus e iremos também realizar no município de Itabuna. Os pequenos negócios são a razão da existência do Sebrae e, por isso, estamos sempre em busca de soluções que atendam a esse público”, contou o gerente adjunto do Sebrae regional de Ilhéus, Michel Lima.

Outras informações e a programação completa das capacitações realizadas pelo Sebrae podem ser obtidas também por meio da Central de Relacionamento, no telefone 0800 570 0800.