Sebrae em Ilhéus promove palestra sobre marketing digital para crescimento dos negócios

O Sebrae realiza na próxima quinta-feira (9) uma palestra na cidade de Ilhéus com o tema “Marketing Empresarial: Por onde começar a ter resultados em um negócio?”. O encontro será a partir das 18h, com entrada gratuita, na unidade regional do Sebrae em Ilhéus. As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas nesse link https://bit.ly/palestramktjansebraeios.

A especialista em marketing digital, head of data na Netcos e master em neurociências do consumo pela ESPM, Marta Cardoso será a palestrante do encontro e irá trazer dicas sobre como aumentar o uso de redes sociais e ferramentas digitais para gerar novos negócios, aumentar o retorno sobre investimento em ações de marketing digital (visibilidade de marca, conversão em clientes), ajustar o posicionamento e melhorar o atendimento nos ambientes digitais.

Para a gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, a palestra é uma oportunidade para crescimento e investimento nos negócios. “Os participantes irão aprender como atuar de maneira assertiva nas redes sociais, com a possibilidade de aumentar o faturamento e ampliar seus negócios”, informou.