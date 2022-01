Sebrae garante consultoria para crédito emergencial a empresários afetados pelas chuvas

O Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC/FIEB) do Sebrae iniciou na terça-feira (25) o atendimento direcionado às micro e pequenas empresas de Ilhéus e Itabuna que tiveram prejuízos causados pelas fortes chuvas na região e solicitaram crédito emergencial do Governo do Estado.

O objetivo do programa é a revitalização, apresentando novas estratégias para que o empreendedor possa retomar trabalhando quatro pilares: revitalização e ressignificação, acesso ao crédito e renegociações de dívidas. Dessa forma, o empreendedor recebe apoio e estrutura para aplicação desse novo recurso financeiro.

Os atendimentos seguem até quinta-feira (27) e serão focados na orientação sobre a linha de crédito emergencial da Desenbahia. Estão sendo prestados os serviços de orientação sobre a documentação necessária e esclarecimentos sobre o passo a passo para o processo de solicitação do crédito.

Diagnóstico e recomeço

De acordo com o gerente adjunto em Ilhéus, Michel Lima, a parceria entre o Sebrae e Fieb fortalece o atendimento ao microempreendedor e contribui na tomada de decisão, especialmente nesse momento em que muitos empresários perderam tudo ou quase todo o seu negócio.

“Através de um processo de orientação gratuita, o núcleo está orientando o empresário, especialmente nesse momento em que ele mais precisa do crédito, com um atendimento individualizado e personalizado, pra que ele possa chegar ao banco preparado e responder as questões essenciais, além da documentação pronta para essa viabilidade do crédito”, contou.

O primeiro passo, durante a consultoria, é o diagnóstico que verifica quais os prejuízos causados na empresa após a enchente. O empresário passa por uma avaliação geral dos danos e da situação financeira e patrimonial, bem como recebe orientação quanto ao acesso a crédito, documentação, condições e o limite disponível. Por fim, é feita uma análise do mercado em que o negócio que está inserido.

Cronograma

Os atendimentos aos empresários, durante esta semana, seguem o seguinte cronograma:

26/01 (quarta-feira) – Sebrae em Ilhéus

Endereço: Avenida Osvaldo Cruz, 74 Edifício Premier Business – Cidade Nova

Horário: das 8h às 17h

Dia 27/01 (quinta-feira) – FIEB Ilhéus

Endereço: Rodovia Jorge Amado, BR415 – KM13 – Banco da Vitória

Horário: das 8h às 17h