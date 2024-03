Sebrae, Grupo Mulheres do Brasil e Prefeitura de Itabuna discutem empreendedorismo feminino

O Centro de Cultura Adonias Filho reuniu, na noite de terça-feira (12), um grupo heterogêneo, para discutir o cenário em que a mulher supera desafios a partir do empreendedorismo. A programação, ainda no clima do Dia Internacional da Mulher, teve como destaque a palestra da jornalista da Rede Bahia, Jéssica Senra, sobre ‘Os Desafios da Comunicação na Era Digital’.

Ela destacou a importância de as mulheres conquistarem e manterem seus espaços conquistados na sociedade e no mercado de trabalho, enfatizando a necessidade de enfrentar os desafios com determinação e perseverança e contou ainda a sua trajetória profissional.

Segundo o secretário Mauro Ribeiro, a parceria entre instituições públicas e privadas na promoção do desenvolvimento econômico e social é muito importante, especialmente quanto ao empoderamento feminino.

“É fundamental que todos os setores da sociedade se unam para criar oportunidades e eliminar barreiras que ainda existem para as mulheres no mercado de trabalho e no empreendedorismo”, declarou.

Por sua vez, a gerente regional do Sebrae, Claudiana Figueiredo, falou da relevância do evento dedicado às mulheres empreendedoras como um espaço de capacitação e networking (redes) locais.

“O Sebrae tem compromisso também com o empreendedorismo feminino e eventos como este reforçam a nossa missão em apoiar e fortalecer as mulheres que buscam se destacar no mundo dos negócios”, afirmou.

Já a líder do núcleo Itabuna do Grupo Mulheres do Brasil, Wandressa Souza, ressaltou a importância de eventos como o ‘In$pire-se’ para o fortalecimento da rede de apoio e colaboração entre mulheres empreendedoras.

“Sempre acreditamos no potencial das mulheres e estamos aqui para oferecer suporte e incentivo para que alcancem seus objetivos e realizem seus sonhos”, declarou.

Painel e homenagem

Também foi realizado o painel Mulheres em Ação e debates no evento, que contou com atividades práticas como: oficinas de maquiagem com Rebeca Leal; penteados com Milena Meireles; e cursos relacionados ao segmento da beleza, como depilação, massagem, limpeza de pele e introdução a designer de sobrancelhas.

Além disso, foram homenageadas Maruse Dantas Xavier, Renata Monteiro e Lourdes Maria Lima e a cantora Lílian Casas, que fez a abertura do evento. O evento teve o apoio das seguintes empresas: Afya Faculdade de Ciências Médicas, TV Santa Cruz, Rebeca Maquiagem, Milena Meireles, Novo Toque, Plataforma Go 360, Avatim e Padaria Martins.