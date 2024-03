Sebrae Ilhéus abre agenda de março com foco nas Mulheres Empreendedoras

O Sebrae abre a agenda do mês de março com uma ampla oferta de oportunidades de capacitação para Ilhéus, Itabuna e região com foco para mulheres empreendedoras. O destaque no calendário vai para o III Seminário “Delas para Elas”, que será realizado em Ilhéus no dia 7 de março, fruto de uma parceria entre o Sebrae, a CDL e a prefeitura municipal, através da Secretaria de Políticas para Mulheres. O evento visa reunir mulheres empreendedoras da região em uma manhã repleta de aprendizado, networking e inspiração, tendo como objetivo transformar o encontro em um grande movimento que possibilite a alavancagem de negócios.

Em seguida, no dia 12 de março, em Itabuna, acontece o “In$pire-se! Mulheres em Ação”, que tem como objetivo fortalecer o Empreendedorismo Feminino e impulsionar as possibilidades de sucesso na carreira profissional das participantes. A ação é uma parceria com a Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (SICER), Grupo Mulheres do Brasil – Itabuna, e TV Santa Cruz. O evento é comemorativo ao Dia Internacional da Mulher celebrado no dia 8 de março.

A gerente do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, destaca que os eventos do mês são fundamentais para impulsionar o empreendedorismo na região. “É uma oportunidade valiosa para as mulheres empreendedoras se conectarem, compartilharem experiências e adquirirem novos conhecimentos que podem impulsionar seus negócios para o próximo nível”, destacou.

Além dessas atividades voltadas especificamente para mulheres empreendedoras, o Sebrae em Ilhéus também promoverá palestras e seminários abordando temas como turismo, Startups, Tendências NRF 2024, Marketing Digital e Agronegócios. Para ter acesso à agenda completa do mês de março, basta acessá-la através do link https://www.sympla.com.br/produtor/sebraeilheus.