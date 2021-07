Sebrae mostra soluções para microempreendedores durante pandemia

O primeiro semestre deste ano continuou marcado pela insegurança dos empreendedores e mudanças no comércio também no sul da Bahia. Diante desse cenário tão instável, o Sebrae adotou medidas de apoio e apresentou diversas soluções para atender aos donos dos pequenos negócios, através do acompanhamento dos analistas e de consultorias diversas. Entre elas, destaque para as financeiras e de presença digital.

De acordo com a gerente Claudiana Figueiredo, a agência regional do Sebrae atendeu a mais de três mil empresas somente nos seis primeiros meses do ano. Aí estão incluídos Ilhéus, Itabuna e demais municípios que compõem o Território Litoral Sul.

“Notadamente, o período pandêmico trouxe inúmeras dificuldades para as micro e pequenas empresas do sul da Bahia, desde a adequação do fluxo de caixa a outras formas de acessar o consumidor através de outros canais que não apenas o presencial. Assim, não deixamos de atender aos nossos clientes e assistimos a 3.917 empresas de janeiro a junho”, contou.

Parcerias em ação

Nesse período, a agência regional do Sebrae atendeu de forma agendada através do telefone 0800 570 0800 e desenvolveu atividades vinculadas aos segmentos de turismo, agronegócio, indústria de alimentos e comércio varejista em geral, com o programa Renova Varejo, além do atendimento individual a partir das demandas não segmentadas.

A entidade também firmou, nesse período, importantes parcerias, a exemplo dos convênios com as prefeituras de Una e Canavieiras, com ações estruturantes de desenvolvimento e do fortalecimento da atividade turística.

“Mais do que nunca, compreendemos o importante papel do Sebrae. É imperativa a importância das soluções ofertadas para as micro e pequenas empresas, não restando dúvida de que a nossa atuação foi fundamental para a continuidade dos pequenos negócios, em grande parte impedindo a ampliação do índice de mortalidade dos pequenos negócios”, finalizou Claudiana.

O Sebrae segue ampliando as ações na região, no intuito de oferecer a outros empreendedores a possibilidade de participar das atividades desenvolvidas pela instituição. Além disso, tem buscado ampliar a participação dos municípios de abrangência, incentivando a implantação de mais Salas do Empreendedor e do programa Cidades Empreendedoras.