Sebrae no Seu Município oferece palestras sobre Gatilhos Mentais de Vendas e Encantamento de Clientes

O Sebrae em Ilhéus vai promover, por meio do projeto Sebrae no Seu Município, palestras gratuitas sobre “Gatilhos Mentais de Vendas e Encantamento de Clientes” em cinco cidades do Sul da Bahia durante o mês de abril. O primeiro encontro será realizado em Uruçuca, no dia 4, às 18h, no Centro de Cultura Ronaldo Vasconcelos. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas por telefone (73) 99193 2834, (73) 99164 5344 e (73) 99974 2263.

O objetivo do projeto é oferecer capacitação aos empreendedores locais para que possam aprimorar suas técnicas de venda e melhorar a experiência do cliente. A gerente do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, será a responsável por ministrar as palestras em Uruçuca (04/04), Itajuípe (12/04), Almadina (18/04), Camacan (19/04) e Itajú do Colônia (26/04). A primeira palestra abordará o tema Gatilhos Mentais de Vendas.

Para Cláudia Iglésias, gestora de projetos do Sebrae em Ilhéus, a participação dos empreendedores nos eventos pode trazer grandes benefícios para os negócios locais. “Essas palestras são uma oportunidade única para os empreendedores aprenderem novas técnicas de vendas e atendimento ao cliente, além de poderem trocar experiências com outros empresários da região”, destaca a gestora.