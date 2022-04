Sebrae oferece 200 vagas em capacitação gratuita sobre imagem empresarial

Nos dias 12 e 13 de abril, o Sebrae promove uma palestra sobre “Consultoria de Imagem e Comportamento Empresarial”, com a especialista Lica Argolo, nas cidades de Ilhéus e Itabuna, para profissionais que buscam fortalecer a imagem e ampliar conexões para maior atração, retenção e recomendações de pessoas. Estão sendo disponibilizadas 200 vagas gratuitas e as inscrições podem ser feitas através dos links: https://bit.ly/imagemIOS e https://bit.ly/imagemITB.

Os pilares e elementos da imagem empresarial, novo consumidor, nova economia da atenção e diferencial de valor, importância da imagem na jornada, experiência do cliente e nos canais de contato e falhas na imagem empresarial são alguns dos tópicos a serem abordados.

“O Sebrae busca sempre potencializar os pequenos e micro negócios e, trazer a Lica Argolo para dar dicas de como melhorar a imagem desses profissionais, sem dúvidas, irá contribuir para esse desenvolvimento e crescimento dos empresários local”, pontuou o gerente adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima.

Na cidade de Ilhéus, a palestra ocorre no dia 12 de abril, a partir das 19h, no auditório do Sebrae (Edifício Premier Business), com o tema “A imagem da sua empresa como fator de inovação”. Já em Itabuna, o encontro acontece no dia 13 de abril, a partir das 19h, no auditório do Hotel Tarik Fontes, com o tema “Como impulsionar as vendas por meio da imagem empresarial”.

*A palestrante*

Lica Argolo é economista com especialização em Gestão da Imagem Profissional para Empresas, tem MBA em Marketing, Branding e Growth e pós-graduação em Docência no Ensino Superior. Ministra consultorias, cursos, oficinas e workshops. É palestrante e atua no treinamento de colaboradores de pequenas a grandes empresas.