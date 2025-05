Sebrae oferece mais de 900 vagas em capacitações gratuitas durante o mês de maio

O Sebrae inicia neste mês de maio uma ampla agenda de capacitações voltadas para empreendedores, profissionais e interessados em desenvolver habilidades de gestão e inovação nos municípios de Ilhéus, Itabuna, Floresta Azul e Uruçuca. Ao todo, são mais de 900 vagas gratuitas distribuídas entre oficinas, palestras, encontros técnicos e formações presenciais.

As capacitações começam no dia 5 de maio e abrangem temas diversos como contabilidade para cooperativas, moda e criatividade com o We Club, gestão financeira descomplicada para micro e pequenas empresas, normas regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho (NR1), além de conteúdos voltados ao agronegócio, atendimento ao cliente, empreendedorismo feminino e oficinas mecânicas.

Entre os destaques da programação estão o Dia de Campo, com foco em manejo de pragas e produção de amêndoas de qualidade, o Reboot Delas, voltado para despertar o espírito empreendedor em mulheres, e a Hiper Aula com o Professor Scopino, voltada para o segmento automotivo.

Para a gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, a iniciativa é uma resposta às demandas do mercado e das comunidades empreendedoras da região. “Nosso objetivo é oferecer conhecimento prático e direcionado, que contribua diretamente para o crescimento dos negócios e para a valorização dos profissionais locais. A agenda de maio foi pensada para atender diversos setores com conteúdos acessíveis e transformadores,” afirma.

As capacitações são presenciais e as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site do Sebrae https://ba.loja.sebrae.com.br/capacitacao-presencial