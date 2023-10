Sebrae participa do III Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania em Ilhéus

De 26 a 28 de outubro de 2023, a cidade de Ilhéus, Bahia, será o epicentro das discussões sobre educação empreendedora e cidadania, durante o III Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania (CiEECi), sediado na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). O evento é correalizado pelo Sebrae e organizado pela Uesc, em parceria com a Universidade Aberta (UAb) de Portugal. Além disso, diversas instituições colaboradoras, tais como o Cepedi, Senac, Uesb, UFSB, Faculdade de Ilhéus e Broto Biotec, apoiam o encontro.

As inscrições para o III Congresso Internacional de Educação Empreendedora e Cidadania são gratuitas e podem ser realizadas, até dia 22 de outubro de 2023, pela internet (https://cieeci.com/). Para aqueles que desejam participar sem apresentar comunicações, o evento oferece uma oportunidade única de aprendizado e networking em um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal e profissional.

O CiEECi é uma oportunidade única para acadêmicos, empreendedores e formuladores de políticas públicas se reunirem e compartilharem conhecimentos sobre educação empreendedora e cidadania. O encontro é uma resposta à crescente importância do empreendedorismo no Brasil, responsável por 30% do Produto Interno Bruto (PIB) e que gera 55% dos empregos. Nesse contexto, o congresso busca fornecer reflexões e insights que contribuiam para o desenvolvimento de políticas públicas e práticas de estímulo ao empreendedorismo.

O programa do CiEECi é rico em conteúdo e aborda as tendências atuais e pesquisas em educação para o empreendedorismo no ensino superior. O congresso contará com uma série de atividades, incluindo conferências, comunicações, palestras, mostras de jovens empreendedores, apresentações de startups e publicações relevantes para a área. Os participantes terão a oportunidade de compartilhar experiências, aprender com especialistas e discutir estratégias inovadoras.