Sebrae promove 2ª edição do Seminário ‘Delas para Elas’ em Ilhéus

Mulheres empreendedoras do Sul da Bahia vão ter a oportunidade de se reunir com as maiores lideranças do empreendedorismo feminino do Brasil na segunda edição do seminário “Delas para Elas”. O evento, realizado pelo Sebrae em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas e a prefeitura de Ilhéus, faz parte da programação “Março Delas”, em alusão ao Dia da Mulher, e vai acontecer em 7 de março, a partir das 16h, no auditório do Hotel Praia do Sol. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na sede da CDL de Ilhéus. Para se inscrever, basta levar 2kg de alimentos não perecíveis.

Um dos destaques do evento será a palestra da colunista da revista Época Negócios, Lala Deheinzelin. Ela está no ranking das 4 tops futuristas da América Latina, além de ser pioneira na área de economia criativa e colaborativa. Lala também criou uma ferramenta de gestão estratégica que combina estudos de futuro com novas economias e já espalhou seus conhecimentos para mais de 10 países.

“A segunda edição do seminário conta com um novo formato, porém mantendo o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino, ampliando o espaço para networkings, agregando mais conhecimento e inspirações para transformar ideias em realidade”, declarou a gerente regional do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo.