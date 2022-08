Sebrae promove discussão sobre economia náutica em Ilhéus

O Sebrae realizou, na noite de segunda-feira (1º), uma palestra do Circuito Conexões Náuticas, no Iate Clube em Ilhéus, com entrada gratuita. O evento reuniu representantes do poder público, do turismo e do segmento de hotelaria. A inciativa é fruto de uma parceria com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur) e busca destacar a importância da economia náutica no estado.

Durante a palestra, foram apresentados os resultados dos mapeamentos de infraestrutura e de negócios, feitos por meio do Estudo do Panorama Econômico Estadual e da Matriz de Oportunidades realizada nos 10 destinos de maior destaque para o setor.

“A apresentação desses dados é importante para mobilizar todo o empresariado local e o poder público, para que, em conjunto, possam capitanear esforços para empreender investimentos no setor. Sabemos do potencial de Ilhéus e, sem dúvidas, um investimento na economia náutica no município iria alavancar o desenvolvimento local e gerar oportunidades para os pequenos negócios”, declarou o gerente da Unidade de Projetos Especiais, Mercado e Internacionalização do Sebrae Bahia, Vitor Lopes.

De acordo com o assessor de Planejamento e Gestão da Setur, Magno Lavigne o evento reforça as ações que estão sendo desenvolvidas no estado e que visam articulações e formação de novas parcerias para o fortalecimento e ampliação da economia náutica. “Esse trabalho que o Sebrae está fazendo em parceria com a Setur, engradece bastante a posição do governo em fazer investimentos no turismo náutico, não só pela questão do turismo, mas por todo o desenvolvimento econômico que gira em torno da navegação e que trará benefícios também para a cidade de Ilhéus”, declarou.

O Comodoro do Iate Clube de Ilhéus, Alberto de Carvalho Albuquerque Filho, reforçou a importância da parceria para o êxito do projeto. “Não poderíamos deixar o Iate Clube apenas para os sócios. Queremos fortalecer o setor, e por isso, abrir as portas para essa parceria com o poder público e o Sebrae irá, sem dúvidas, ampliar as possibilidades para o setor e facilitar a execução do projeto, beneficiando todos os atores da navegação”, disse.

A gerente regional do Sebrae, em Ilhéus, Claudiana Figueiredo lembrou que, além de destacar a importância do segmento para o município, o encontro também serviu para estimular ainda mais a organização do setor e fortalecer a representatividade. “É uma grande alavanca para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, porque tem um impacto gigantesco na geração de emprego, renda, novos negócios. Acreditamos que pode mudar, sim, a região, a partir da potência que se dá a esse segmento. E ficou instituído hoje, com a presença dos diversos atores, a possibilidade da formação de um comitê náutico para que isso se torne uma realidade em Ilhéus”, concluiu.