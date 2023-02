Sebrae promove espetáculo “Somos Todos José” para estimular cooperativismo entre pescadores

A colônia de pescadores de Ilhéus será a próxima cidade a receber o espetáculo “Somos Todos José” e a palestra “Desafios da Cooperação”, ambos promovidos pelo Sebrae em Ilhéus, no dia 24 de fevereiro. O evento é gratuito e para participar os interessados devem comparecer, às 18h, na Colônia Z19, no Pontal. As cidades de Aurelino Leal, Canavieiras e Itacaré já receberam as ações que são direcionadas para a promoção e desenvolvimento do associativismo e cooperativismo entre pescadores de colônias dessas cidades.

A peça de teatro retrata a vida cotidiana do homem do campo e sua família. Já a palestra trata sobre conceitos importantes para serem seguidos no momento da formação de organizações de produtores rurais. Além disso, os temas versam sobre as configurações de grupos e práticas que interferem no desenvolvimento do coletivo, identidade, liderança, ética e cotidiano. Todos os temas retratados na palestra também são debatidos com a comunidade.

Para a gerente do Sebrae em Ilhéus, Claudiana Figueiredo, o evento é uma excelente oportunidade para incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar. “O objetivo desse encontro é proporcionar o desenvolvimento do associativismo e cooperativismo entre essas pessoas através de reflexões sobre o tema, desenvolvendo uma outra forma de pensar sobre conceitos já existentes nessas organizações e, dessa forma, abrir um leque de novas oportunidades”, destacou.