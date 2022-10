Sebrae promove palestra e oficina gratuitas na área de saúde em Itabuna

O Sebrae realiza na próxima quarta-feira (19), a partir das 19h, uma palestra do Programa Revigora Saúde e na quinta-feira (20), às 18h, uma oficina para empreendedores em Itabuna, Sul da Bahia. A capacitação tem foco no gerenciamento de pessoas e equipes, cuidados com a imagem pessoal na área de saúde e atendimento humanizado. Os encontros serão no auditório do Itabuna Palace Hotel. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na internet (confira os detalhes).

Na quarta-feira (19), o tema da palestra será “Imagem empresarial: Como elevar a experiência do paciente”, com a especialista em imagem empresarial e comportamento profissional, Lica Argolo. No encontro, ela vai abordar como a imagem percebida no contexto atual da sociedade pode ser um diferencial de valor, tanto sob a perspectiva do ambiente físico, quanto do ambiente virtual.

Na quinta-feira (20), a oficina vai abordar o tema “Equipe práxis em saúde: humanizando o atendimento”, com a administradora, socióloga e mestre em gerência e administração de políticas culturais e educacionais, Taís Fabiane. Ela irá capacitar a equipe para entender o cliente, aplicando a humanização nos processos de trabalho, resolvendo suas dores e anseios o mais rápido possível.

De acordo com a gestora do Sebrae em Ilhéus, Karla Peixoto, o Revigora Saúde tem focado em agilidade, gestão de equipe e atendimento de qualidade. “Os empresários que trabalham ou gerenciam equipes na área de saúde estão tendo a oportunidade de aprender questões fundamentais sobre gestão, atendimento humanizado, construção de imagem relevante e positiva para convergir em excelentes resultados. Portanto, essas próximas ações também serão novos vetores de desenvolvimento”, contou.