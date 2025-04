Sebrae promove palestra gratuita para alavancar vendas em Ilhéus e Itabuna

Nos dias 28 e 29 de abril de 2025, o Sebrae realizará a palestra “Como Construir a Verdadeira Máquina de Vendas”, conduzida pelo especialista Fábio Oliveira. O evento será realizado no dia 28, às 19h, no Hotel Praia do Sol, em Ilhéus, e no Centro de Cultura Adonias Filho, em Itabuna, no dia 29. A participação é gratuita e as inscrições já estão abertas. Em Ilhéus, inscrição disponível site, https://bit.ly/VENDASIOS. Em Itabuna, inscrição disponível no site, https://bit.ly/VENDASITB.

Com mais de duas décadas de experiência em vendas, Fábio Oliveira é considerado uma das maiores autoridades do país no assunto. Ao longo da carreira, já formou milhares de profissionais e estruturou operações de vendas em grandes empresas dos setores B2B e B2C.

O evento é voltado para empreendedores, profissionais de vendas e gestores comerciais do sul da Bahia. Durante a palestra, os participantes aprenderão a montar uma estrutura comercial eficiente e escalável, além de explorar técnicas comprovadas para aumentar os resultados de vendas. O conteúdo ainda abordará o uso de ferramentas tecnológicas e as melhores práticas de liderança para equipes de alta performance.

O evento é uma oportunidade única para quem deseja transformar seu negócio e conquistar melhores resultados no mercado.

Serviço

O que: Palestra “Como Construir a Verdadeira Máquina de Vendas”

Quando: Ilhéus – 28 de abril, às 19h

Onde: Hotel Praia do Sol

Inscrição: https://bit.ly/VENDASIOS

Quando: Itabuna – 29 de abril, às 19h

Onde: Centro de Cultura Adonias Filho

Inscrição: https://bit.ly/VENDASITB