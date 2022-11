Sebrae promove palestra sobre inteligência emocional para o crescimento dos negócios

O Sebrae realiza nos dias 9 e 10 de novembro treinamentos nas cidades de Ilhéus e Itabuna para empreendedores com o tema “Inteligência emocional para o crescimento dos negócios”. Os encontros serão a partir das 19h, com entrada gratuita. As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas nos links https://bit.ly/intemIOS (Ilhéus) e https://bit.ly/inemITB (Itabuna) .

Os encontros fazem parte do Programa Revigora Turismo e Renova Varejo e terão como palestrante a especialista em impulsionamento humano, liderança e transição de carreiras, Alana Sales. Ela apresentará a forma como as emoções afetam o ambiente de trabalho e como torná-las uma habilidade essencial para desenvolvimento dos negócios.

Para a gestora do Sebrae em Ilhéus, Karla Peixoto, as palestras serão oportunidades para obter informações precisas para melhoria dos negócios através das emoções. “Os participantes irão aprender a lidar de forma mais equilibrada com a complexidade dos problemas. Irão aprender como desenvolver o equilíbrio nas dimensões humanas, física, mental, emocional e espiritual”, informou.